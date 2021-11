Direktor Moderne dvomi o učinkovitosti obstoječih cepiv proti omikronu

Obstoječa cepiva proti covidu 19 bodo imela najverjetneje težave z novo koronavirusno različico omikron in trajalo bo nekaj mesecev, da se bo razvilo učinkovito cepivo, je danes v intervjuju za časnik Financial Times dejal izvršni direktor farmacevtskega velikana Moderna Stephane Bancel.

Bancel je za časnik ocenil, da bodo o učinkovitosti trenutnih cepiv dobili več informacij v roku dveh tednov, vendar znanstveniki niso optimistični. »Vsi znanstveniki, s katerimi sem govoril /.../, menijo, da to ne bo nič dobrega,« je povedal v pogovoru.

Veliko število mutacij

Izvršni direktor je pojasnil, da so znanstveniki zaskrbljeni, saj je 32 mutacij od 50, ki so prisotne na omikronu, na beljakovini bodice S. Ta je del virusa, ki ga uporabljajo cepiva za okrepitev imunskega sistema proti covidu 19. To bi lahko pomenilo občuten upad učinkovitosti trenutnih cepiv, je dodal.

Pri Moderni tako že delajo pri različici cepiva, ki bo učinkovito proti omikronu. Podobno so se prilagajanja lotili tudi pri Pfizerju in Biontechu.

Bancel je dejal, da bi lahko Moderna dobavila od dve do tri milijarde odmerkov cepiva v letu 2022, vendar bi bilo nevarno vso produkcijo usmeriti v cepivo, ki bo učinkovito le proti omikronu, saj so še vedno prisotne tudi druge različice koronavirusa.

Opozorilo WHO

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v ponedeljek opozorila, da različica omikron predstavlja zelo veliko globalno tveganje s potencialno resnimi posledicami. V organizaciji so sicer opozorili, da je še vedno nejasno, kako nalezljiva in nevarna je nova različica.

Prve primere so potrdili že v več državah, med drugim v Izraelu, Hongkongu, Kanadi, Avstriji, Italiji, Belgiji in Nemčiji. Nazadnje so o prvem potrjenem primeru danes poročali tudi iz Japonske. V večini primerov so okuženi pripotovali iz Južne Afrike ali drugih držav z juga afriške celine.