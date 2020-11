Dih jemajoči most iz lego kock postavljen na ogled (FOTO)

Na ogled le kratek čas

34 metrov je dolg most iz znamenitih kock.

Osupljiva konstrukcija si je prislužila laskavi vpis. FOTO: YouTube

Veličastno konstrukcijo so sestavili konec lanskega leta, moči pa so združili številni inženirji in muzejski delavci Enginuityja, ki spada pod Ironbridge Gorge Museums. Most je osupnil številne obiskovalce, nazadnje pa prepričal še ocenjevalce pri Guinnessu, ki so stvaritev okitili z rekordom.Most iz lego kock, ki znova dokazujejo, da so ne le odlična prostočasna zabava za najmlajše, temveč tudi inženirski in arhitekturni izziv za spretne odrasle in sploh vse navdušence, je dolg kar 34 metrov, kar je dosežek brez primere, sestavlja pa ga kar 205.000 kock in drugih konstrukcijskih delcev danskega proizvajalca. Izjemna kreacija je bila žal na ogled le nekaj mesecev na začetku letošnjega leta, potem pa jo je v temo ovila pandemija, pred časom pa so strogi žiriji le dovolili pregled osupljivega dosežka in se razveselili vpisa v novo knjigo rekordov.Spretne roke so most sestavljale dva dni, v mesecih, ko je bil na ogled javnosti, pa se je nad konstrukcijo navdušilo tudi veliko šolarjev, in kot upajo avtorji izdelka, mladih nadobudnih inženirjev. Lego kocke so marsikomu velik ustvarjalni navdih, zato v muzeju upajo, da se bodo lahko čim prej lotili novega izziva. In morebiti novega lova na rekord. Znamenite legice so vse od leta 1949 nepogrešljiva didaktična igrača vsake družine, postavile pa so že številne mejnike, od stolpov, letal in znamenitih stavb.Japonski park Legoland je lani okrasila japonska češnja, visoka 4,38 metra, ki so jo sestavili iz kar 800.000 kock, leta 2015 so na salonu v angleškem Birminghamu izdelali počitniško prikolico, visoko 2,2 metra in dolgo 3,6 metra, kar je standardna velikost, ustvarili pa so jo iz 215.158 legic. Absolutni rekorder je londonski Tower Bridge, ki so ga izdelali iz 5,8 milijona kock, pod njim pa se je leta 2016 premierno zapeljal takrat novi land rover discovery.