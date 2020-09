Diamantni lepotec na dražbi

Popoln je v vseh glavnih kategorijah, barvi, jasnosti, teži in dovršenosti brušenja. Da ga ocenjujejo kot enega najlepših diamantov vseh časov, ne preseneča, ta teden pa bo na dražbi pod taktirko avkcijske hiše Sotheby's morda dobil novega lastnika.



Ta bo moral za 102-karatnega lepotca odšteti predvidoma 25 milijonov evrov, so si v predvidevanjih kar enotni strokovnjaki, gre pa za diamant ovalne oblike, ki so ga našli v Ontariu v Kanadi leta 2018. Zbrusili so ga iz 271-karatnega kosa naravnega diamanta, ki najbolj blesti prav v kategoriji barve, kjer je dosegel redko oceno D. Spada tudi med izjemno simetrične in kemično čiste kamne; vrednost mu občutno povečuje podatek, da tako rekoč ne vsebuje dušika. Diamant bo šele osmi kamen barvnega razreda D na dražbi, najdražji med njimi je bil pred leti 163-karatni pravokotni lepotec, ki je v Ženevi zaslužil slabih 30 milijonov evrov, torej bi se diamant iz Ontaria lahko približal rekordu.



Ker pričakujejo izjemen naval zanimanja med premožnimi interesenti, pri avkcijski hiši niso določili niti izklicne cene. Prepričani so namreč, da bo ovalni diamant segel zelo zelo visoko. Trenutno je razstavljen v New Yorku, pred dražbo, ki bo potekala tudi prek spleta, pa se bo predstavil še v Pekingu in Šanghaju.