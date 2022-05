Deveterčki upihnili prvo svečko

Minilo je eno leto, odkar so svet navdušili deveterčki: zdaj 26-letna Halima Cissé je v bolnišnici v Maroku povila štiri dečke in pet deklic, kar je Guinnessov rekord v največjem številu živorojenih otrok z enim porodom, ob prvem rojstnem dnevu pa je ženo in dojenčke prvič po šestih mesecih obiskal tudi ponosni očka. Z njim je bila tudi nadvse ponosna starejša hči Souda, ki šteje tri leta.

Tudi starejša sestrica je nadvse ponosna.

Otroci so krepki in zdravi, a kljub temu ostajajo v bolnišnici, v kateri so prijokali na svet, je medijem ob prvem rojstnem dnevu pojasnil očka Abdelkader Arby, uradnik v malijski vojski. Žena je vsak dan izjemno izčrpana, saj ji skrb za četico devetih odvzame ogromno energije, a pogled na otroke je največje mogoče darilo, je prepričan. Spomnimo, otroci so se rodili s carskim rezom v 30. tednu izredno tvegane nosečnosti, Halima, ki je sicer iz Maroka, pa je na veliki dan že čakala v bolnišnici v Maroku, kjer so ji lahko zagotovili vrhunsko pomoč. Nastanila se je v prostorih zasebne klinike Ain Borja v Casablanci, kjer ima stanovanje zase in za svoje otroke, vseskozi so ji v pomoč izurjene medicinske sestre.

Dojenčki so ob rojstvu tehtali le od pol kilograma do kilograma, a so se do danes že pošteno okrepili. Povsem različni so si, ugotavlja tudi očka, nekateri so nežni in bi bili ves čas v naročju, drugi so bojevniki in zelo glasno zahtevajo pozornost, spet tretji pogosteje jokajo. Dečkom je ime Mohammed VI, Oumar, Elhadji in Bah, deklicam pa Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama in Oumou. Kdaj bodo odpotovali domov, še ni znano, a kot zagotavlja očka, so v domovini že pravi zvezdniki. Nestrpno jih ne pričakujejo le sorodniki in družinski prijatelji, ampak vsa vas, pravzaprav vsa država, ki bo številno družino tudi finančno podprla.