Devet mrtvih v požaru covid bolnišnice, pacienti skakali skozi okna

Na oddelku intenzivne nege za covid paciente v romunskem mestu Constanti je zagorelo. V požaru je umrlo najmanj devet ljudi. Posnetki s kraja dogodka kažejo, da so pacienti poskušali pobegniti pred ognjenimi zublji. Nekateri so skakali skozi okna bolnišnice, pišejo tudi mediji.V trenutku izbruha požara je bilo v bolnišnici 113 pacientkov, na intenzivnem oddelku še deset ljudi.Vzrok za požar še ni znan.Ekipe nujne medicinske pomoči so v bližini bolnišnice namestile mobilno enoto za triažo. Gasilci so iz stavbe evakuirali 50 bolnikov in jih premestili v druge bolnišnice.Gre za že tretji požar v romunskih bolnišnicah v zadnjem času. Konec lanskega leta je na oddelku za intenzivno nego v mestu Piatra Neamt umrlo deset ljudi, v začetku letošnjega pa so v požaru v covidni bolnišnici v Bukarešti umrli štirje pacienti. Predsednikje takrat pozval k hitri in temeljiti reformi zdravstva ter poudaril, da se tovrstne tragedije ne smejo ponoviti.V romunskih bolnišnicah se sicer trenutno zdravi 12.100 bolnikov s covidom, od tega jih je 1.364 na intenzivnem zdravljenju. V četrtek so v Romuniji zabeležili 12.032 novih okužb. Romunija ima ob tem drugo najnižjo stopnjo precepljenosti v Evropski uniji.