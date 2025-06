Šokantni prizori: desničarskega predsedniškega kandidata ustrelili v glavo, njegovo stanje kritično (FOTO in VIDEO)

Iz Kolumbije poročajo o političnem atentatu. Konservativni senator Miguel Uribe, predsedniški kandidat na volitvah maja 2026, je bil v soboto v Bogoti ranjen med predvolilnim shodom, ki ga je vlada »kategorično in ostro« obsodila, njegova žena Maria Claudia Tarazona pa je sporočila, da se bori za življenje.

Ustreljen dvakrat v glavo in enkrat v koleno

Posnetek, objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje 39-letnega politika med govorom na predvolilnem shodu v zahodnem delu prestolnice, ko so odjeknili streli. Drugi posnetki prikazujejo, kako leži na strehi vozila, njegovo telo pa je prekrito s krvjo.

FOTO: Luisa Gonzalez Reuters

FOTO: Luisa Gonzalez Reuters

FOTO: Raul Arboleda Afp

Desničarskega politika so po navedbah reševalcev ustrelili dvakrat v glavo in enkrat v koleno.

Aretirali 15-letnika, motiv za napad še ni znan

Policija je na kraju napada aretirala 15-letnega osumljenca in mu zasegla strelno orožje. Po navedbah policije je bil 15-letnik v prerivanju s policisti ranjen in so ga prepeljali v bolnišnico. V incidentu sta bila ranjena še dva človeka. Motiv za napad še ni znan. Kolumbijski obrambni minister Pedro Sanchez je že ponudil denarno nagrado za informacije o tem, kdo stoji za streljanjem.

Miguel Uribe pripada stranki Demokratični center, ki jo vodi vplivni nekdanji predsednik Alvaro Uribe, ki je Kolumbiji vladal od leta 2002 do 2018.