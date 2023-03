Desničarska skupina Varuhi prisege kriva zarote za napad na ameriški kongres

Porota v ameriški prestolnici je štiri pripadnike desničarske skupine Varuhi prisege v ponedeljek spoznala za krive zarote in drugih kaznivih dejanj, povezanih z napadom na ameriški kongres 6. januarja 2021.

Porota v Washingtonu je Sandro Parker iz Ohia, Lauro Steele iz Severne Karoline ter Williama Isaacsa in Connie Meggs iz Floride spoznala za krive zarote za oviranje uradnega postopka in drugih kaznivih dejanj.

Mož Sandre Parker, Bennie Parker je bil oproščen oviranja postopka in obtožbe zarote, šesti obtoženec Michael Greene iz Indiane pa je bil oproščen dveh obtožb zarote.

Tožilci so poroto prepričali, da so se zarotniki več tednov pred 6. januarjem pripravljali na nasilje.

Prekršek vdora

Porotniki so povedali, da niso mogli doseči razsodbe o obtožbi zarote za Bennieja Parkerja in obtožbi oviranja uradnega postopka za Greena, zato jim je sodnik naročil, naj nadaljujejo s posvetovanjem. Vseh šest obtožencev je bilo obsojenih zaradi prekrška vdora na ozemlje zvezne države. Gre za že tretjo skupino članov in sodelavcev Varuhov prisege, ki so jim sodili zaradi napada privržencev Donalda Trumpa na kongres.

Tožilstvo je prav tako v ponedeljek sklenilo predstavitev primera proti nekdanjemu vodji skupine Ponosni fantje Enriqueju Tarriu in štirim sodelavcem, ki so obtoženi podobnih kaznivih dejanj v povezavi z načrtom nasilne razveljavitve zmage Joeja Bidna na predsedniških volitvah 2020.

Že novembra sta bila zaradi tega obsojena voditelja Varuhov prisege Stewart Rhodes in Kelly Meggs.

Več kot polovica od približno tisoč ljudi, ki so bili obtoženi zveznih kaznivih dejanj, povezanih z napadom na kongres, je priznala krivdo. Od 400 obsojenih jih je več kot polovica dobila zaporno kazen od sedmih dni do deset let.

Zvezna preiskava posebnega tožilca Jacka Smitha zaradi spodbujanja k nasilju proti Trumpu še poteka.

Naj spomnimo, podporniki predsednika ZDA Donalda Trumpa so 6. januarja 2021 nasilno vdrli v poslopje ameriškega kongresa in prekinili proces potrditve izida predsedniških volitev 3. novembra, pri tem pa je umrlo pet oseb.

