Deska prepotovala 8000 kilometrov

Iz vode so jo potegnili ribiči

Do Filipinov je pripotovala povsem nepoškodovana, le sprana. FOTO: Instagram

Nekoč bosta skupaj jezdila na valovih.

2018.

jo je odnesel ocean.

Prepričan je bil, da se je od nje poslovil za vedno. Toda njegova deska, ki ga je februarja 2018 zapustila na Havajih, je preživela vsemogočne tokove Tihega oceana, dve leti in pol pozneje pa se mu je oglasila s Filipinov. Povsem nepoškodovana je prepotovala kar 8000 kilometrov!še vedno ne more verjeti objavi na družabnem omrežju, ki je pritegnila pozornost njegovega znanca: ta je nemudoma poklical navdušenega deskarja, češ da je nekdo na drugem koncu sveta našel njegovo izgubljeno desko.Kot se je izkazalo, je osnovnošolski učitelj in nadobudni srfarna otoku Sarangani nedavno za drobiž, 35 evrov, kupil sicer sprano, a povsem nepoškodovano plastično desko vrhunske kakovosti: prodali so mu jo ribiči, ki so jo že avgusta 2018 opazili blizu obale in jo potegnili na suho. Radovedni Branzuela, ki je vedel, da ima v rokah profesionalni rekvizit, je vseskozi slutil, da ta nosi zgodbo. Pregledal je vse napise in našel ime proizvajalca,s Havajev, kot se je pozneje izkazalo, pa je desko izdelal prav po Falterjevem naročilu. Bila je svetlo modra, med popotovanjem pa je postala bledo rumena.Branzuela je Carlsonu poslal fotografijo deske in povprašal, ali jo morda pogreša, Falterjev naslov pa je sledil kmalu zatem. Deskarja sta vzpostavila stik in Falter kar ni mogel verjeti, ko je na zaslonu uzrl svoj ljubi rekvizit, s katerim je na Havajih osvojil kar več tekmovanj, potem ko se je preselil s Floride, da bi imel priložnosti vsak dan jezditi na gromozanskih valovih.Branzueli, ki mu je bil takoj pripravljen vrniti pogrešano desko, je obljubil, da ga bo takoj, ko bo covid-19 dopuščal, obiskal na Filipinih in mu v zameno za svojo staro prijateljico prinesel manjšo, začetniško desko ter ga naučil srfati, potem pa bosta skupaj trenirala še pri njem na Havajih.