Desetkilometrska kolona ljudi za ogled svetega zoba Bude

Policija je pozvala budistične vernike, naj se vzdržijo romanja k svetemu zobu v Šrilanki, potem ko so zaradi velike množice ljudi in slabih razmer več sto ljudi odpeljali v bolnišnico, ena ženska pa je celo umrla. Regionalni policijski načelnik Lalit Patinajake je povedal, da so bile vrste v mestu Kandi, kjer razstavljajo relikvijo, ki naj bi bila zob Bude, dolge že deset kilometrov. Zob bo tam razstavljen še danes.

Pričakovali so dva milijona obiskovalcev v desetih dneh, a so to številko presegli že v petih.

Po ocenah oblasti se je v četrtek zjutraj v vrsto postavilo okoli 450.000 ljudi, kar je več kot dvakrat več od pričakovanih 200.000 dnevnih obiskovalcev. »Glede na hitrost, s katero se vrsta premika, je vprašanje, ali bodo tisti, ki so se v vrsto postavili že danes zjutraj, sploh prišli do templja,« je dejal Patinajake. In zato sklenil: »Pozivamo ljudi, naj ne prihajajo v Kandi.«

Strah pred stampedom

Osrednja mestna bolnišnica je poročala, da so sprejeli skoraj 300 ljudi, ki so več dni preživeli v gneči. Eno od obiskovalk pa so ob prihodu v bolnišnico lahko le razglasili za mrtvo. Po navedbah lokalnih oblasti so na terenu obravnavali celo več kot 2000 ljudi, ki so omedleli med čakanjem v vrstah. Za oskrbo so namreč vzpostavili 11 mobilnih zdravstvenih enot. »Poskušamo preprečiti stampedo,« je dejal guverner province Sarat Abejkun in dodal, da zdravstvene oblasti opozarjajo tudi na pomanjkljivo sanitarno ureditev.

Razmere so težko obvladljive. FOTO: Ishara S. Kodikara/Afp

Železniška uprava je zaradi razmer sporočila, da preklicuje vse dodatne vlake proti mestu, saj je to že preobremenjeno z ogromnim številom romarjev. Policija je dodala, da so zavrnili tudi 32 avtobusov, ker je v mestu zmanjkalo parkirnih prostorov.

Relikvija je bila nazadnje javno razstavljena marca 2009, ko jo je po ocenah obiskalo okoli milijon ljudi. Tokrat so pričakovali približno dva milijona obiskovalcev v desetih dneh, a so to številko presegli že v petih dneh, je poročala AFP.