Denise Dame, Ksenija Kranjec in druge si lahko oddahnejo

Lahek denar tudi za Slovenke

Prejšnji teden so namreč objavili, da nameravajo s septembrom na portalu prepovedati objavljanje erotičnih vsebin. Seveda so naleteli na nemalo kritik in razburjenja. Uporabniki in ponudniki so bili zgroženi. Oboji so bili prepričani, da bi to pomenilo propad portala. Razlog za odločitev so bile banke, ki so se zbale za svoj ugled in s portalom niso želele več sodelovati.Včeraj pa so dosegli dogovor z dvema bankama, prek katerih potekajo transakcije za plačevanje naročnin za ogled fotografij, videov in drugih vsebin in tako bo še naprej ostalo, kot je zdaj.»Mi smo za vključenost, naš portal bo še vedno dom za vse avtorje,« so objavili novico o spremembi odločitve.Portal je postal še precej bolj znan med pandemijo, ko so milijoni iskali nove načine in vsebine, da bi premostili dolgčas med zaprtjem.Naši najuspešnejši lepotici na tem portalu sta starletain resničnostna zvezdnica. Njima sta se pridružili šeiz šova Sanjski moški in nekdanja misicaNedavno je Denise Dame znva šokirala. Tokrat Srbe.