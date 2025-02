Denarja za plače ni, zaposlene bi privabili z brezplačnim alkoholom

Japonsko tehnološko podjetje, ki ne more ponuditi privlačnih plač, skuša pritegniti nove talente z domiselnimi ugodnostmi, kot so brezplačne alkoholne pijače na delovnem mestu in dopust zaradi »mačka«.

Od poka japonskega gospodarskega balona v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja japonsko gospodarstvo skupaj s plačami zaposlenih stagnira. Čeprav so nekatera podjetja napovedala načrte za zvišanje začetnih plač v upanju, da bi pritegnila nove talente, mala in srednja podjetja te možnosti preprosto nimajo, ker jim proračuni tega ne dopuščajo.

Da bi lahko konkurirala velikim igralcem, morajo razmišljati izven okvirov in potencialnim zaposlenim ponuditi privlačne in včasih neobičajne ugodnosti. Eno manjše tehnološko podjetje v Osaki je nedavno postalo viralno na Japonskem, ko je svojim zaposlenim ponudilo brezplačne alkoholne pijače med delovnim časom in dopust zaradi »mačka«, da si lahko zbistrijo glavo.

Ne morejo si privoščiti višjih plač

Pitje na delovnem mestu običajno ni zaželeno, a ne v podjetju Trust Ring Co., Ltd., majhnem tehnološkem podjetju v Midoribašiju v Osaki. Tu vodja sam prinese alkohol in veselo nazdravi s svojimi zaposlenimi kot del posebne ugodnosti, namenjene privabljanju mladih talentov. In če kdo spije kozarec ali dva preveč, lahko izkoristi »dopust zaradi mačka« ter pride v službo kasneje, brez nepotrebnih vprašanj.

»Ker sem izkoristila sistem 'dopusta zaradi mačka', se lahko vrnem na delo ob 12. uri,« je nedavno za televizijo Kansai TV povedala ena od zaposlenih. »Lahko spiš dve ali tri ure dlje in se vrneš na delo z bistro glavo. Zdi se mi, da bom tako bolj učinkovita.«

Direktor podjetja Trust Ring Co., Ltd. je pojasnil, da se je teh nenavadnih ugodnosti domislil, ker si ni mogel privoščiti, da bi zaposlenim plačeval več. Poskus tekmovanja z velikimi korporacijami glede plač je bil vnaprej izgubljena bitka, zato je moral ljudem ponuditi nekaj, kar cenijo bolj kot denar.

»Začetna plača v našem podjetju znaša 222.000 jenov, kar že vključuje 20 ur nadur, tako da je skoraj na ravni minimalne plače,« je povedal direktor. »Začetne plače res ne moremo zvišati, zato menim, da bi se morala mala in srednja podjetja osredotočiti na privabljanje talentov s podobnimi idejami,« je dodal.