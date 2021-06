Delta različica se širi pri sosedih: poglejte, kje so zaznali največ primerov

Kljub obetavnim številkam, da je pandemija novega koronavirusa v svetu v upadu, pa epidemiolog skrbi že povzroča nova različica - delta. Pri naših sosednjih državah - v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem poročajo, da se različica hitro širi.V preteklem tednu so na Hrvaškem sekvencionirali 207 vzorcev potrjenih okužb z virusom sars-cov-2, in od tega je bila delta oziroma indijska različica zabeležena v 26 primerih, oziroma v 12 odstotkov vseh sekvenciniranih vzorcev. Približno 80 odstotkov je bilo alfa oziroma britanske različice.Okužbe z delta različico so na Hrvaškem odkrili v Šibensko-kninskoj županiiji (19), šest v Medžumurji in en primer v Zagrebu. Zadrski epidemiologje dejal, da je delta različica najverjetneje prisotna tudi v njihovi, zadarski, županiji, poroča Index.hr.17 odstotkov delta različice so zabeležili tudi v sosednji Italiji, ki je pravkar odpravila stroge omejitvene ukrepe, kot so policijska ura in maske na prostem. Prav tako so omejitve želeli odpraviti v Veliki Britaniji, a so to napoved za nekaj časa prestavili.Na Portugalskem po podatkih portugalskega inštituta za javno zdravje že prevladuje delta različica novega koronavirusa, ki je v zadnjih tednih povzročila ponovni porast okužb.ECDC ocenil tudi, da uspe različica, ko je dobrih 50 odstotkov bolj prenosljiva od prejšnjih, izpodriniti staro različico v dobrih 70 dneh. Ocena ECDC tudi je tudi, da bi delta različica lahko v začetku avgustu predstavljala 70 odstotkov vseh novih okužb v Evropi, konec avgusta pa že 90 odstotkov.