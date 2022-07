Delavci kažejo sredinec svojim šefom

40 odstotkov zaposlenih v ZDA razmišlja o odpovedi v službi. Glede na nove raziskave je letos v ZDA več kot 4 milijone ljudi vsak mesec pustilo službo. Rekordni trend ne bo kmalu prenehal.

Ali se bo trend zapuščanje podjetij in odhajanja na samostojno podjetniško pot nadaljeval in prešel tudi v slovensko podjetniško sceno. O tem preberite v Svetu kapitala in v članku TUKAJ.