Del Istre pod vodo: hudo deževje zalivalo kleti, naselja, plaže, ceste (VIDEO)

Obilne padavine so danes ponekod v Istri na Hrvaškem povzročile težave. Na območju Rabca, Labina in Raše so poplavljene nekatere ulice, ceste in kleti, kot tudi plaža in vhod v hotele Maslinica. Po podatkih portala Istramet je v zadnjih 24 urah na območju Labina padlo 145 litrov dežja na kvadratni kilometer.

Po besedah poveljnika gasilske enote Labin Saše Stepančića so gasilci prejeli več kot 40 klicev za pomoč pri črpanju vode iz poplavljenih kleti. Na pomoč so jim priskočili tudi gasilci iz Pulja in Pazina.

Poplavljene so nekatere ulice, kleti in ceste, nogometno igrišče, plaža in vhod v hotele Maslinica v Rabcu. Velika količina vode se je izlila na cesto pri mostu proti Rabcu in pri tamkajšnjem slapu v smeri proti Raši.

Razmere se bodo sicer po pričakovanjih umirile še danes, voda pa naj bi se postopoma umaknila.