Deklici Simoni je uhelj zrasel pod kožo, rekonstruirali so ji ga s hrustancem iz reber

Medicina nas vedno znova osupne s svojimi dosežki, ki poskušajo popraviti, kjer je narava zatajila.

Iz Hrvaške poročajo o zavidljivem dosežku pri rekonstrukciji ušes. Prvikrat jim je namreč uspelo izvesti implantacijo pripomočka za sluh, obenem pa so rekonstruirali zunanji del ušesa, piše Jutarnji list. Na kliniki usmiljenih sester v Vinograjski bolnišnici so 13-letni deklici iz Severne Makedonije z več operacijami v treh letih omogočili sluh in rekostruirali ušesa, ki jih ni imela. Leta 2019 so deklici Simoni ji rekonstruirali lev uhelj, naslednje leto pa še desnega.

Iz šestega, sedmega, osmega in devetega rebra so zdravniki odvzeli hrustanec in ga vstavili v deformirana uhlja, ki sta deklici zrasla pod kožo. Na desni strani je bila deformacija blažja in je bil uhelj bolje razvit, na levi strani pa je bilo na mestu, kjer bi moral biti uhelj, samo nekoliko nabrane kože. Prirojena nerazvitost dela ali celotnega uhlja se imenuje mikrotija. Deklica pa je imela tudi obojestransko nepopolno razvita sluhovoda, zato so ji vstavili še slušni pripomoček BAHA - kostno usidran slušni pripomoček. Mehanizem delovanja kostno usidranega slušnega pripomočka izkorišča neposredno kostno prevajanje. Pri tem gre za prenos zvoka neposredno s pretvornika na lobanjsko kost, brez zračne slušne poti. V kost za uhljem je vstavljen nosilec iz titana – vijak, lahko tudi magnet. Na ta nosilec se 3 mesece po operaciji pritrdi vibracijski slušni pripomoček – BAHA. Preko vibracij v kosti vzdraži tekočino notranjega ušesa na strani, kjer leži, ter tudi na nasprotnem ušesu.