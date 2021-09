Deklica, ki je postala »meme«, obraz prodaja na dražbi

To ni slava, le zanimiv del njunega življenja, povesta brata. FOTOGRAFIJI: Twitter

620

tisočakov je prinesel Charliejev ugriz.

Včasih navdušijo najbolj preproste stvari v življenju, denimo odziv otroka ob novici, da ga starši peljejo v Disneyland. Pričakovali bi popolno vzhičenje, nasmešek do ušes, oči, ki bi ob presenečenju skočile iz jamic – toda dveletnaje ob napovedi, da jo s sestro vabi v najsrečnejši kraj pod soncem, mater zgolj nejeverno pogledala.In ta izraz je vreden na tisoče evrov, morda celo kakšen milijon, se zdaj nadejaiz Utaha, ki je video s hčerkinim dvomečim izrazom seveda objavila na družabnih omrežjih, tam pa je požela val občudovanja. Ki še do danes ni pojenjal; mala Chloe ima na instagramu pol milijona sledilcev, njena presenečena podoba pa je nastopila v številnih šalah in celo v Googlovem oglasu. Po zgledu podobno izkušenih se je ameriška družina zdaj odločila hčerkin posnetek prodati kot NFT (non-fungible token), nezamenljivi žeton oziroma digitalni certifikat, ki potrjuje lastništvo spletne vsebine, denar pa bo namenjen študiju Chloe in njene starejše sestrice Lily, poroča BBC.Spomnimo, pred časom se je za podoben podvig odločila britanska družina, ki je zaslužila bajno premoženje po zaslugi navihanih sinčkovin. Mlajši je starejšega neprizanesljivo ugriznil v prst, video Charlie Bit My Finger pa se je zavihtel na vrh najbolj gledanih posnetkov na youtubu. Oglaševalci so pošteno oplemenitili družinski proračun, pred meseci pa so posnetek prav tako kot NFT prodali na dražbi in zaslužili dobrih 600.000 evrov. Marca letos je ustanovitelj Twitterjamalezijskemu poslovnežu prodal svoj prvi tvit za poltretji milijon evrov.