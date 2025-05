Deklica (9) padla skozi okno učilnice, njeno življenje ogroženo

V osnovni šoli Martinus v nemškem mestecu Bad Orb, v zvezni deželi Hessen, je prišlo do hude nesreče, v kateri je devetletna učenka padla skozi okno učilnice in utrpela hude poškodbe, ki ogrožajo njeno življenje, poroča revija Fenix.

Utrpela je hudo poškodbo glave

Kot je sporočila policija, se je nesreča zgodila okoli 10.40 v prvem nadstropju šolske stavbe na ulici Burgring. Po prvih informacijah je bila deklica v trenutku nesreče sama v učilnici.

Tiskovni predstavnik lokalne policije je potrdil, da so poškodbe zelo resne, s posebnim poudarkom na hudi poškodbi glave. Reševalne službe so hitro posredovale – deklici so nudili prvo pomoč na kraju dogodka, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Preiskava v teku

V tem trenutku še ni jasno, zakaj je deklica padla skozi okno. Policija in pristojne službe izvajajo preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine tragedije.

Po poročanju medijev je šola že uvedla krizne ukrepe in organizirala pomoč za učence, ki jih je nesreča pretresla.

