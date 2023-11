Je deklica (8), ki naj bi bila ubita v napadu Hamasa, še živa?

Emily Hand, 8-letna deklica iz kibuca Be'eri, ki naj bi bila ubita v napadu Hamasa 7. oktobra, je morda še živa, pišejo tuji mediji. Družina je to informacijo od izraelskih oblasti prejela pred dnevi, je v nedeljo povedala njena starejša sestra. Natalie Hand je v intervjuju za Channel 12 povedala, da je bila družina povsem na tleh, ko so izvedeli, kaj naj bi se z Emily zgodilo. »Rekli so nam, da je bila umorjena. Bili smo v žalovanju. Nato so nam 31. oktobra rekli, da je zelo verjetno, da je bila ugrabljena,« je izjavila. Dodala je, da je Emily v noči na 7. oktober menda prespala pri prijateljici v kibucu.

Poudarila je, da naj bi bili ugrabljeni tudi Emilyjina prijateljica in prijateljičina mati, čeprav so tudi v tem primeru družini sprva povedali, da so bili ubiti. Dodala je, da ima Emily tudi irsko državljanstvo in da so irske oblasti obljubile, da bodo naredile vse, kar je v njihovi moči, da bi pomagale, vendar so jasno povedale, da so njihove zmožnosti za to omejene.

Oče pogrešane deklice je Irec

V studiu Channel 12 je Natalie prosila, da bi neposredno govorila s svojo pogrešano sestro. Pogledala je v kamero in rekla: »Hočem ti povedati, da delamo vse, kar lahko, da te vrnemo domov. Vemo, da si v ujetništvu. Radi te imamo in zelo te pogrešamo.«

Emily je hči Irca Thomasa Handa, ki se je v Izrael preselil pred več kot 30 leti, piše The Times of Israel.

Emilyjina pokojna mama, ki je pred nekaj leti umrla za rakom, je bila rojena v Izraelu. V čustvenem intervjuju za CNN 12. oktobra je Thomas spregovoril o tem, kako je prejel novico, da je Emily mrtva. »Rekli so le: 'Našli smo Emily, mrtva je', jaz pa sem rekel 'Da' in se nasmehnil, ker je bila to najboljša novica od vseh možnosti, ki sem jih poznal,« je takrat dejal.

»Možnosti so bile: ali je mrtva ali pa je v Gazi. In če veste kaj o tem, kaj počnejo ljudem v Gazi, je to hujše od smrti ... tako da je bila smrt blagoslov,« je dejal ob tej priložnosti.