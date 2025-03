Dejanje poslanke Nataše razbesnelo državo: »Tako si velika domoljubka čisti klop za svojo zadnjico« (VIDEO)

Po kaosu, ki je Izbruhnil v srbskem parlamentu, med katerim so poslanci prižigali bakle, se obmetavali z jajci in prižigali celo gasilne aparate, se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek Nataše Jovanović, poslanke vladajoče SNS, ki je šokiral javnost. Vučićeva poslanka se je odločila, da bo poslansko klop, prekrito z belim prahom iz gasilnega aparata, očistila. To je storila – s srbsko zastavo.

»Tukaj je velika radikalka in domoljubka Nataša Jovanović, ki z zastavo kot krpo čisti klop za svojo zadnjico,« je zapisal uporabnik omrežja X, ki je objavil posnetek obnašanja poslanke.