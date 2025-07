Dečka (10) med igro na plaži zasul pesek: imel srčni zastoj, posredovati moral helikopter

Na jugu Francije, v priljubljenem letovišču Kabreton, se je v četrtek zvečer odvila prava drama, ki je pretresla vse prisotne na plaži Oseanid. Desetletni deček se je med igro zakopal v pesek, a se je nedolžna zabava končala grozljivo – zasul ga je pesek in srce mu je prenehalo biti.

Po poročanju francoske televizije BFM TV so mimoidoči hitro priskočili na pomoč in dečka izkopali iz peska. Hvalevredna prva pomoč na kraju dogodka mu je rešila življenje. Njegovo srce je namreč znova začelo biti. Po oživljanju so ga v kritičnem stanju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

»NE kopljite in NE igrajte se v luknjah v pesku. Pesek je izjemno nestabilen in se hitro udre. Zato reševalci vedno opozarjajo ljudi, naj ne kopljejo preglobokih lukenj.«

Nesreča se je zgodila okoli 19.30, ko je deček kopal luknjo ali morda celo tunel v pesku. Plaža je bila še vedno polna ljudi, ki so dogodek zgroženo opazovali. A hkrati je prav njihova hitra reakcija pripomogla, da tragedija ni imela še hujšega konca.

Šokantno pa je, da to ni edini tovrsten primer v zadnjem tednu. Pred dobrim tednom se je podobna nesreča zgodila v italijanskem letovišču Montalto di Castro, kjer je življenje izgubil 17-letni fant. Tudi on je kopal globoko luknjo v pesku, približno meter in pol globoko, skupaj z mlajšima bratoma. Ko sta se ta oddaljila, se je pesek vdrl in mladeniča popolnoma pokopal, poročajo tuji mediji.

Njegov oče, ki je bil v bližini, je hitro opazil, da sina ni nikjer, in sprožil iskalno akcijo. Kopalci so začeli izkopavati, a brez uspeha. Na prizorišče so prihiteli gasilci, policija, karabinjerji in tudi helikopter, a zdravniki so lahko le potrdili smrt.

Luknje v pesku so zelo nevarne

Pompano Beach Rescue opozarja, da je pesek izredno nestabilen, zato se zlahka zruši. Na svojem Instagram profilu so zapisali: »NE kopljite in NE igrajte se v luknjah v pesku. Pesek je izjemno nestabilen in se hitro udre. Zato reševalci vedno opozarjajo ljudi, naj ne kopljejo preglobokih lukenj.«