Decembrska praznovanja bo nadzorovala policija

Število okuženih s koronavirusom po vsem svetu narašča in države se, vsaka po svoje borijo s pandemijo nevarne bolezni, ki je ohromila svet. Oblasti se bojijo tudi prihajajočih praznikov, ko so na sporedu številne zabave in družinska druženja v zaprtih prostorih. Tako so v Veliki Britaniji opozorili svoje državljane naj se med prazniki ne sprostijo preveč, saj bodo lokalne policijske patrulje še posebej nadzirale, kako potekajo praznovanja.



David Jamieson, policijski komandir je povedal, da bodo imeli policisti pristojnosti velikega dosega in da bodo kaznovali vse tiste, ki bodo v času decembrskih praznovanj kršili ukrepe proti boju z novim koronavirusom. Zaenkrat nam tem območju veljata dve prepovedi, ki bi jih ljudje lahko kršili v času praznovanj. Družijo se lahko le člani istega gospodinjstva, velja pa tudi omejitev, koliko ljudi se lahko druži naenkrat.



Britanci imajo zaenkrat še odprte bare in restavracije, večinoma je omejitev druženja na 6 ljudi, nekatere regije imajo dovoljenje do 11 ljudi. V Veliki Britaniji se sicer približujejo številki milijon, kar se tiče okuženih s koronavirusom, za posledicami bolezni pa je umrlo že več kot 45 tisoč ljudi.