Deček pred šolo popenil: Daj si masko na nos! (VIDEO)

Ta teden so učenci v Sloveniji in drugje znova sedli v šolske klopi. Za večino se je to šolsko leto začelo drugače, kot so bili vajeni, saj morajo zaradi koronakrize upoštevati navodila in priporočila.V BiH pa je neki učenec postal prava zvezda. Razjezila ga je novinarka televizije N1, saj očitno ni nosila maske. Deček ji je zabrusil, naj si (pravilno) nadene masko. »Korona je, potrebuješ masko, ne želim se okužiti,« je med drugim dejal. Novinarka je priznala, da ima prav in se mu opravičila. Nato ga je vprašala, ali morajo v šoli upoštevati varnostno razdaljo. Deček je pritrdil in stopil dva koraka stran.Njun pogovor si poglejte v spodnjem videu.