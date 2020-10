Deček našel hadrozavra

69

milijonov let so stari fosili.

Sanje o poklicu paleontologa se mu uresničujejo že pri rosnih dvanajstih letih:iz kanadske Alberte, ki je goreč oboževalec dinozavrov že od svojega šestega leta, je namreč med sprehodom odkril ostanke hadrozavra, stare kar 69 milijonov let!Kosti je opazil med pohodom po nacionalnem parku z očetom: najprej sta našla le nekaj drobcev, nato je začel Nathan zagrizeno iskati kaj večjega. Njegov trud je bil poplačan na vrhu vzpetine, kjer so iz kamenja molele večje kosti! Ob najdbi je začel kar vpiti od navdušenja, napeto dogajanje opisuje Dion, nadvse ponosen na sinovo zagnanost, par pa so pohvalili tudi v paleontološkem muzeju Royal Tyrell, kjer so najprej prejeli fotografije dragocene najdbe, ki sta jih posnela oče in deček, na teren pa so na podlagi koordinat GPS, ki sta jih ravno tako posredovala ljubiteljska paleontologa, kmalu poslali izurjeno ekipo. Ta je potrdila, da gre za ostanke hadrozavra, skupno so do zdaj izkopali približno 50 kosti.Fosilov te vrste dinozavra so v Alberti odkrili že kar nekaj, a le redki so bili ostanki tako mlade živali, tokratni je bil namreč ob smrti star največ štiri leta, povrhu pa so kosti našli v plasti kamenja, kjer se fosili le redko ohranijo. In še, dozdajšnji ostanki hadrozavrov so stari tudi 80 milijonov let, kosti iz toliko mlajšega obdobja še nimajo v svoji zakladnici, si manejo roke v muzeju, nadvse hvaležni Hrushkinovima. Mimogrede, Nathan, ki je včasih goreče nabiral znanje predvsem o strašnem tiranozavru, je zdaj, pričakovano, zagret predvsem za hadrozavra.To je bil rastlinojedi dinozaver, razširjen v obdobju pozne krede. Dolg je bil do dvanajst metrov, na njegovem telesu pa je izjemno zanimiva predvsem glava, ki spominja na račjo. Njegove fosile so sicer odkrili že v Severni Ameriki, Evropi in Aziji.