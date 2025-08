Deček javno mučil račko in se smejal njenim mukam, očividci nič

Funtana je priljubljeno istrsko počitniško naselje pri naših južnih sosedih, ki vsako leto pritegne tudi številne slovenske obiskovalce, ki tam najdejo zabavo za vse generacije in okuse. Društvo za dobro živali AniMa – Animals Matter pa od tam poroča o okrutnem dogodku, ki naj bi ga zagrešil prav naše gore list, in to 14-letni deček.

Zgodilo naj bi se ob obali, kjer je v družbi staršev in drugih turistov z ribiškim trnkom in kosom kruha postaval najstnik. Kot običajno se je tudi tokrat ljudem približala mlada račja družina, med njimi pa tudi rahlo poškodovan mladič. Deček je živali vztrajno vabil, dokler ni ena od njih, ravno poškodovana račka, zagrabila za trnek. Ko jo je končno ujel, je začel neprizanesljivo vleči, pri tem pa naj bi po poročanju društva iz njenega telesa potegnil tkivo, verjetno del požiralnika ali črevesja.

Nihče od opazovalcev ni preprečil trpinčenja.

Račka se je do smrti zvijala v bolečinah. Da je zgodba še bolj žalostna, nihče od opazovalcev ni dečku preprečil trpinčenja živali, tisti, ki so vendarle glasno opozorili na nedopustno ravnanje, pa so naleteli na jezo in gnev dečkovih staršev. »Namesto da bi otroka ustavili in mu pokazali, kaj je prav, so njegovo dejanje opravičevali – in s tem jasno sporočili, da je krutost sprejemljiva,« opozarja društvo AniMa, kjer pristavljajo, da so otroci pri tej starosti že sposobni razumeti posledice svojih dejanj.

»Morski galebi, race, čigre, kormorani, ježki, kuščarice, ribe, rakci – niso le lokalni okraski, temveč čuteča bitja, ki čutijo bolečino in imajo nagon po preživetju. A nimajo glasu, da bi se branila pred našo brezčutnostjo,« sklenejo in poudarijo, da sočutje ni samoumevno, ampak se ga je treba naučiti in ga z zgledom prenašati na mlade.