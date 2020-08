Deček izbrisal Hirošimo

9. avgusta 1945 je bomba priletela na Nagasaki. FOTO: Reuters

Deček in Debeluh

Blizu točke nič v Hirošimi. FOTO: Reuters

Oboroževalna tekma

Projekt Manhattan je bil med drugo svetovno vojno skrivnostni raziskovalni in razvojni program, ki ga je vodil generalmajor. Znanstveni vodja je bil jedrski fizik. Iz skromnih začetkov leta 1939 se je program razvil v orjaka, ki je na vrhuncu zaposloval več kot 130.000 ljudi, stal je 2 milijardi takratnih dolarjev, kar bi zdaj znašalo okrog 23 milijard.Razvijali so dva tipa atomskih bomb. Ena je temeljila na uranu, druga na plutoniju. Ena je bila bolj enostavna in bolj topovska ter manj učinkovita, druga bolj zapletena in bolj učinkovita. Slednjo so tudi preizkusili. Šlo je za test, imenovan Trinity, znan tudi pod vzdevkom The Gadget, Pripomoček. Opravili so ga 16. julija 1945 pri kraju Jornada del Muerto v zvezni državi Nova Mehika. Eksplozija je imela moč 22 kiloton (kt), kar ustreza 22.000 tonam eksploziva TNT.V Evropi je bilo druge svetovne vojne že konec, ostala je le še vojna z japonskim imperijem. Padla je odločitev, da bodo orožje prvič uporabili proti tej azijski sili: 24. julija je na potsdamski konferenci predsednik ZDAo novi atomski bombi obvestil. Ta je sicer hlinil presenečenje, kar je bila diplomatska poteza, saj so ga o bombi obveščali vohuni, ki jih je imel takrat v ZDA. Dan pozneje je generalkazal potencialna mesta, na katera bi odvrgli novo orožje: Hirošima, Kokura, Niigata, Nagasaki, Kjoto, Jokohama. Šestega avgusta 1945 je letalo Enola Gay odvrglo atomsko bombo na Hirošimo. Bomba, imenovana Little Boy, Deček, je bila uranova in imela moč 15 kiloton. Zahtevala je 66.000 življenj, po nekaterih ocenah celo 129.000. Tako ali drugače je različne poškodbe dobilo najmanj 20.000 ljudi. Tri dni pozneje, 9. avgusta, je letalo Bockscar odvrglo bombo Fat Man, Debeluh, na Nagasaki. Plutonijeva bomba je imela moč 21 kiloton in je bila po moči skoraj enaka kot prva preizkušena v Novi Mehiki. Ubila je od 40.000 do 80.000 ljudi in jih ranila najmanj 60.000.V ZDA so imeli pripravljenih še nekaj bomb, vendar jih niso več uporabili: Japonska je 14. avgusta 1945 kapitulirala in s tem končala še zadnjo epizodo druge svetovne vojne.Se je pa s tem začela oboroževalna tekma pri razvoju atomskih bomb po svetu. Sovjeti so prvo preizkusili 29. avgusta 1949; imela je moč 22 kiloton. Angleži so jim sledili 3. oktobra 1952, bomba je imela moč 25 kiloton. Francija je prvo preizkusila 13. februarja 1960, imela je moč kar 70 kiloton. Nato so se zvrstili Kitajska (16. oktobra 1964, moč 22 kt), Indija (18. maja 1974, 12 kt), Pakistan (28. maja 1994, 40 kt). Severna Koreja je prvo preizkusila 9. oktobra 2006, imela naj bi moč okrog 1 kilotone.Izrael naj bi leta 1966 izvedel prvi podzemeljski poskus v puščavi Negev. Nekdanji predsednik ZDAje nekoč izjavil, da ima ta država vsaj 300 atomskih bomb, različnih vrst in namenov uporabe.Nato v več državah skladišči jedrsko orožje. V Belgiji je 20 bomb, v Italiji (Aviano in Ghedi) 40, na Nizozemskem 20 in v Turčiji 50. Obstaja kar nekaj industrijsko razvitih držav, ki so sposobne razviti tako orožje, med njimi Iran, Avstralija, Japonska, Kanada, Mehika, Brazilija, Argentina, Nemčija. Danes je na svetu dovolj jedrskih konic za večkratno uničenje našega planeta.