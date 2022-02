Deček (5) zgrmel v vodnjak, poteka napeta reševalna akcija

Okoliščine grozovitega padca v severnem Maroku še niso povsem jasne, a reševalci so vsekakor optimistični, da se bodo kmalu dokopali do nesrečnega dečka. Petletni Rajan je namreč v torek popoldne padel v kar 32 metrov globok vodnjak, vse od takrat pa poteka obsežna reševalna akcija.

Helikopter, ki bo fantka takoj prepeljal v bolnišnico, je v pripravljenosti.

Na delu je kar pet buldožerjev, ki mrzlično kopljejo rov, vzporeden z vodnjakom; do včerajšnjega popoldneva so dosegli 19 metrov globine. Skozi odprtino, skozi katero je omahnil deček, pa so že spustili nadzorno kamero in ga posneli. Poškodovan je, tudi po glavi, a pri zavesti. Spustili so mu tudi vodo, hrano in masko s kisikom, ki naj bi jo že uspešno uporabljal. Njegovo stanje vseskozi spremljajo in za zdaj kaže, da se dobro drži, v nenehni pripravljenosti pa je tudi helikopter z zdravstvenim osebjem, ki bo ubogega Rajana, ko bo znova na površju, nemudoma prepeljal v bolnišnico.

Reševanje v mestu Bab Berred na severu države spremlja ves svet; mnogi izražajo sočutje z družino petletnika in pošiljajo spodbudna sporočila, več sto ljudi pa se je zbralo na kraju strašljive nesreče in s stisnjenimi pestmi čakajo na rešitev. Pri obsežni akciji sodelujejo še gradbeni delavci, jamski reševalci, pripadniki civilne zaščite, vojska in policija. Kot rečeno, okoliščine padca še niso znane. Po nekaterih podatkih naj bi deček sam odtaval do vodnjaka in padel v globino, po drugih pa naj bi delal družbo očetu, medtem ko je ta popravljal vodnjak, in padel v jašek.