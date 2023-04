Deček (13) umrl po TikTok izzivu: Telo se mu je začelo krčiti

13-letni Jacob Stevens je sodeloval na tik-tok izzivu, tako imenovanem izziv Benadryl, kjer sodelujoči na lastno pest zaužijejo od dvanajst do štirinajst antihistaminikov, kar je šestkrat več od priporočenega odmerka. To potem povzroča halucinacije, piše New York Post.

Jacobov oče Justin je povedal, da je bil njegov sin minuli konec tedna sam doma s prijatelji, ko je vzel prevelik odmerek zdravila. Na videoposnetku, ki so ga posneli njegovi prijatelji, je razvidno, kako je zaužil tablete, nakar se mu je telo začelo krčiti. Jacoba so nato hitro odpeljali v bolnišnico in ga dali na respirator. Kljub trudu zdravnikov je deček šest dni kasneje umrl, pišejo tuji mediji.

Jakobova družina poziva starše, naj pazijo, kaj počnejo njihovi otroci na družbenih omrežjih in naj jih ne uporabljajo nenadzorovano. »Poglejte, kaj počnejo na svojih mobilnih telefonih. Pogovorite se z njimi,« je dejal oče, ki se zdaj zavzema za starostno omejitev prevzema zdravil brez receptov.

A Jacob ni prva žrtev izziva Benadryl. Avgusta 2020 je 15-letna deklica vzela prevelik odmerek zdravila proti alergiji in umrla. Po množici smrti je proizvajalec zdravil Johnson & Johnson opozoril, da je izziv Benadryl na TikToku izjemno zaskrbljujoč, nevaren in ga je treba takoj ustaviti.