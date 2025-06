Deček (11) umrl po plavanju v zdravilišču! Smrtonosni parazit prišel v njegove možgane

Slovaška agencija za javno zdravje je delno identificirala bakterije, najdene v vzorcih, odvzetih iz termalnega kopališča Vadas v Párkányju, kjer je zbolel 11-letni deček. 16. junija se je v kopališču udeležil tečaja plavanja, med katerim se je verjetno okužil z zelo redko amebo, ki je možgane (Naegleria fowleri) in je žal kasneje umrl v bolnišnici. »Natančna identifikacija vrste, tj. ali gre za Naegleria fowleri, še vedno poteka,« je sporočil Nacionalni urad za javno zdravje, navaja 24.hu.

Naegleria fowleri, znana kot ameba, ki se hrani z možgani, je enocelični organizem, ki ga najdemo v tleh in sladki vodi po vsem svetu. Ameba vstopi v telo skozi nos, nato potuje v možgane, kjer uniči možgansko tkivo in povzroči uničujočo okužbo, imenovano primarni amebni meningoencefalitis. Ta okužba je skoraj vedno smrtna. Večina okužb izvira iz kopanja v toplih jezerih ali rekah poleti, ker ameba obožuje toploto in najbolje uspeva pri visokih temperaturah. Simptomi vključujejo glavobole, zvišano telesno temperaturo, slabost, izgubo ravnotežja, dezorientacijo, epileptične napade in otrdel vrat.