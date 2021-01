Deček (11) postal najmlajša žrtev covida na Hrvaškem

Zaradi covida 19 je v soboto zvečer umrl 11-letnik, ki se je zdravil na Kliniki za infekcijske bolezni dr. Frana Mihaljevića. Pri dečku se je razvil multisistemski inflamatorni sindrom (MIS-C) in je umrl. To je potrdil direktor klinike, kjer so imeli več podobnih primerov, a prvo smrt. Otrok drugih bolezni ni imel. Znanstveniki so že lani spomladi opozarjali, da lahko covid 19 pri mlajših od 19 let povzroči ta sindrom, ki se lahko pojavi tudi pri starejših od 19 let, vendar redko., otroški infektolog v bolnišnici Johnsa Hopkinsa, starše opozarja, da morajo nujno poiskati zdravniško pomoč, če ima otrok temperaturo višjo od 38 stopinj Celzija 24 ur ali več ter še najmanj enega od teh simptomov:– neobičajno slabost,– rdeče izpuščaje,– bolečine v trebuhu,– bruhanje ali drisko,– rdeče, razpokane ustnice,– rdeče oči,​– otečene roke ali noge.Omenjeni sindrom se ponavadi pojavi nekaj dni ali tednov po okužbi z virusom sars-cov-2. Lahko gre za povsem blage primere ali pa zelo resne, ko lahko pride do padca krvnega tlaka in šoka. Sindrom lahko prizadene kateri koli organski sistem, od pljuč, ledvic, jeter, ožilja ali osrednjega živčnega sistema in povzroča težave s strjevanjem krvi. Sindrom je podoben kawasakijevemu sindromu, ki je značilen za otroke.