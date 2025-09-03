TRAGEDIJA

Deček (10) v razredu začel jokati, odpeljali so ga v bolnišnico, a umrl. Toksikološki rezultati šokirali vse

Rutinski test pokazal, da vzorec urina vsebuje sledi droge.
Desetletni Isaac Mansfield je umrl, potem ko so ga odpeljali v bolnišnico Newham, potem ko je zbolel v šoli v Stratfordu. Premestili so ga na otroški oddelek intenzivne nege v bolnišnici St. Mary's v zahodnem Londonu, a je 6. septembra 2023 umrl, je bilo v ponedeljek slišati na sodišču v Londonu.

V urinu kokain

Zdravniki so njegovo smrt razglasili za naravno, saj jo je povzročila osnovna presnovna motnja, zaradi katere se je Isaac nenehno zdravil. Izdan je bil mrliški list, organiziran je bil pogreb in primer se je zdel zaključen. Vendar pa je rutinski toksikološki test kasneje pokazal, da vzorec urina vsebuje sledi kokaina. To je sprožilo preiskavo o tem, kako je bil fant izpostavljen tej snovi. Ko se je začela preiskava metropolitanske policije in mrliškega oglednika, je bilo Isaacovo truplo že kremirano – policijska preiskava ni mogla najti dovolj močnih dokazov, da bi kogar koli obtožila.

Preiskava se nadaljuje

V ponedeljek je višji mrliški oglednik Graeme Irvine nadaljeval Isaacovo preiskavo o tem, kdo ga je izpostavil kokainu. V preiskavi bodo zaslišali vse, ki so imeli dostop do Isaaca v 36 urah pred njegovo smrtjo, vključno z njegovim očetom Jordanom Montlakeom in šolskim osebjem, tako navaja Daily Mail. Pediatrični patolog dr. Andreas Marnerides je pojasnil, da je bil vzrok smrti nesrečnega fanta odpoved ledvic zaradi rabdomiolize – stanja, ki ga povzroča hitra razgradnja mišic. Poudaril je, da sta lahko tako uživanje kokaina kot tudi Isaacovo presnovno stanje dejavnika za rabdomiolizo. Ko so dr. Marneridesa vprašali o verjetnem vzroku smrti, je dejal, da bi lahko bili vzroki odpoved ledvic, rabdomioliza, presnovna bolezen in uporaba kokaina.

V šoli s temperaturo nad 40 °C

Šolsko osebje je povedalo, da je bil Isaac dan, preden je zbolel vesel, da se je vrnil v šolo po poletnih počitnicah. Naslednji dan je bil Isaac na začetku šolskega dne razburjen in je jokal, je slišalo sodišče, njegovo stanje pa se je nato slabšalo. Šolska medicinska sestra Funmilola Jackson je povedala, da so se za klic rešilca ​​odločili, ker je bil napol nezavesten, imel je veliko distoničnih gibov in temperaturo nad 40 °C.

Bled, z modrimi ustnicami, težko dihal, bil komaj pri zavesti

Ko je Jacksonova obvestila Isaacovega očeta, naj bi jo prosil, naj ne kličejo rešilca. »Rekel je, da ne želi, da bi Isaaca odpeljali v bolnišnico, ker bi mu neznanci v bolnišnici poslabšali stanje,« je dejala. Namesto tega je oče rekel, da bo poskrbel, da bodo Isaaca odpeljali v klimatiziran dom, kjer se bo lahko ohladil in umiril. Šolska medicinska sestra je vseeno poklicala reševalce in reševalka Laura Barry je povedala, da so Isaaca našli v zelo slabem stanju – bil je bled, z modrimi ustnicami, težko je dihal in je bil komaj pri zavesti. Ko se je po telefonu pogovarjala z Isaacovim očetom, se ji ni zdel presenečen nad sinovim stanjem, saj da pogosto postane vznemirjen in razburjen. Odločili so se, da bodo Isaaca proti očetovi volji odpeljali v bolnišnico Newham. Žal je tam umrl na intenzivnem oddelku. 

