Davčno bolj ugodno: Ivana Trump počiva na igrišču za golf

Nedavno je svet šokirala tragična vest o nenadni smrti prve žene Donalda Trumpa, javnost pa se zdaj zgraža ob novi potezi nekdanjega predsednika ZDA: ta je namreč svojo bivšo pokopal kar na igrišču za golf, razlogi za to pa so najverjetneje – davčne olajšave.

Skromen in edini

Ne le da Ivana Trump počiva na zelenici, kjer od jutra do večera švigajo žogice in se vihtijo palice, njen grob je presenetljivo skromen in, predvsem, edini na posestvu v Bedminstru v New Jerseyju. A morda ne zadnji, kajti Trump naj bi se odločil svoje zemljišče preobraziti v pokopališče in se tako izogniti plačilu davka na dohodek, prodajo in uporabo, ocenjujejo strokovnjaki.

Poteza naj bi bila sicer dobro premišljena in skrbno načrtovana, saj naj bi prebrisani poslovnež že pred petimi leti na posestvu dobil dovoljenje za grobove, ki bodo na voljo vsakomur, ki je pripravljen plačati za kraj poslednjega počitka, kot kaže, pa je prva tam zdaj Ivana Trump, mati njunih starejših otrok, Donalda ml., Erica in Ivanke.

Govorice, da naj bi si Trump, ki menda ni naklonjen običajnim pokopališčem, tam postavil celo družinski mavzolej, kjer bi bili slej ko prej pokopani vsi pripadniki razvpite družine, so potihnile, odkar si je nekdanji predsednik rezerviral prostor na pokopališču v predelu Queensa, kjer so pokopani njegovi starši. Trump je sicer za Bedminster že upravičen do davčne olajšave za kmetijsko zemljišče, saj za potrebe restavracije tam pridelujejo zelenjavo.

Na Češkem rojena nekdanja manekenka je bila Trumpova prva žena, in sicer sta bila poročena med letoma 1977 in 1992. Po ločitvi sta se oba še dvakrat poročila. Ivana Trump je umrla sredi minulega meseca, ko je padla po stopnicah svojega doma na Manhattnu.