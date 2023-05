Datum X se bliža: če bodo oni bankrotirali, se lahko sesuje ves svet (VIDEO)

Iz ZDA prihajajo vznemirjujoče vesti. Tako tamkajšnje finančno ministrstvo ocenjuje, da bi lahko ZDA bankrotirale že 1. junija, če kongres ne bo zvišal zgornje meje dolga, zato je predsednik Joe Biden, kot navaja Guardian, preložil obisk v Avstraliji, analitiki pa se bojijo recesije in gospodarske krize.

Datum X

Trenutno je zgornja meja zadolževanja 31,4 bilijona dolarjev, kar je približno 120 % letne gospodarske proizvodnje ZDA. Januarja je dolg dosegel to zgornjo mejo in ministrstvo za finance je ustavilo naložbe v nekatere zvezne pokojninske sklade, medtem ko se je še naprej zadolževalo pri vlagateljih.

Od kje zaplet? Republikanci, ki imajo v predstavniškem domu tesno večino 222 proti 213, so konec aprila sprejeli zakonodajo, ki bo zvišala mejo dolga, a tudi določila splošno zmanjšanje porabe v naslednjem desetletju. Predlog zakona nima nobenih možnosti za potrditev v ameriškem senatu, ki je pod nadzorom demokratov. Predsednik predstavniškega doma Kevin McCarthy želi, da se predsednik Joe Biden pogaja o zmanjšanju porabe, čeprav Bela hiša vztraja pri brezpogojnem dvigu meje dolga.

Ministrstvo za finance je že v začetku meseca opozorilo, da bi lahko popolnoma prenehalo z zadolževanjem in se začelo pri plačevanju obveznosti zanašati le na davčne blagajne, to pa bi se lahko zgodilo do 1. junija, a opozorilo tudi, da bi ta datum, znan kot »datum X«, lahko nastopil nekaj tednov kasneje. Ker si ministrstvo za finance izposodi skoraj 20 centov za vsak dolar, ki ga porabi, bi Washington tako začel zamujati s plačilom dolga posojilodajalcem, državljanom ali obojim.

Ministrica za finance Janet Yellen in drugi so Washington pozvali, naj odpravi omejitev, ker predstavlja birokratsko oviro že sprejetim odločitvam.

Kaj bi se zgodilo, če si ZDA ne bi mogle izposoditi denarja za plačilo dolgov?

To bi vplivalo na svetovne finančne trge, saj bi vlagatelji dvomili o vrednosti ameriških obveznic, ki veljajo za eno najvarnejših naložb in služijo kot temelj za izgradnjo svetovnega finančnega sistema. Če bi bila vlada prisiljena zamujati s plačili, kot so vojaške plače ali prejemki za socialno varnost upokojencev, bi gospodarstvo Združenih držav skoraj zagotovo padlo v recesijo. Ekonomisti menijo, da bi v tem primeru na milijone Američanov izgubilo delo.

Bi lahko ZDA bankrotirale že 1. junija? FOTO: Leonhard Foeger Reuters

Vlagatelji so se že začeli izogibati nekaterim ameriškim dolžniškim vrednostnim papirjem z zapadlostjo julija in avgusta, saj se poskušajo izogniti zapadlosti v času, ko je tveganje neplačila največje, navaja Hina.