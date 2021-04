Danska se je odrekla cepivu, odkupila bi ga Češka

Direktor danskega urada za zdravje Soren Brostrom je danes sporočil, da se Danska v celoti in dolgoročno odreka cepivu proti covidu-19 švedsko-britanske družbe. Tako je postala prva država članica Evropske unije, ki se je odločila za ukinitev cepljenja z AstraZeneco po pojavu redkih, a resnih stranskih učinkov.



Danska je začasno preventivno nehala cepiti z AstraZeneco 11. marca, od takrat cepljenja s tem cepivom niso obnovili. Kljub priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Evropske agencije za zdravila (Ema) naj se cepivo AstraZenece še naprej uporablja, bo Danska kampanjo cepljenja nadaljevala brez tega cepiva, je povedal Brostrom. Odkupila bi ga Češka Češka pa je po objavi novice izrazila interes, da od Danske odkupi preostale odmerke cepiva proti covidu podjetja AstraZeneca, potem ko se je ta država odločila za ukinitev cepljenja z njim, je danes prek Twitterja sporočil češki notranji minister Jan Hamaček.



»Pripravljeni smo kupiti cepivo AstraZenece od Danske,« je zapisal Hamaček, ki začasno opravlja tudi dolžnosti zunanjega ministra. Interes za nakup je pri danskih oblasteh izrazil češki veleposlanik v Koebenhavnu, je dodal. Poudaril je še, da cepiva proti covidu iščejo po vsem svetu. Zato bo v ponedeljek obiskal tudi Moskvo, kjer se bo pogovarjal o možnosti dobave ruskega cepiva Sputnik V.

