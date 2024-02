Danska premierka: Ukrajini pošiljamo vse topništvo, kolikor ga imamo

Danska premierka Mette Frederiksen je sporočila, da bo Danska poslala vse svoje topništvo v Ukrajino in pozvala evropske države, naj ukrajinske oborožene sile oskrbijo s strelivom in sistemi protiletalske obrambe, saj jih »zdaj zelo potrebujejo«, poročajo tuji mediji.

Ob robu varnostnega vrha v Münchnu je danska premierka potožila, da od drugi držav ne čuti dovolj razumevanja za pomoč Ukrajini v obliki orožja, ki ga ta »potrebuje takoj«.

Frederiksen je dejala, da evropski voditelji pogosto opozarjajo na proizvodne težave kot glavno oviro za povečanje ponudbe in zdaj odpirajo nova obrambna podjetja za prihodnje potrebe.

»V Evropi je vojaška oprema, ne gre samo za proizvodnjo«

»Toda Ukrajina nas trenutno prosi za topništvo in strelivo. In zato mi je žal, prijatelji, ampak v Evropi je vojaška oprema. Ne gre samo za proizvodnjo. Imamo orožje, imamo strelivo in sisteme zračne obrambe. Poslati jih je treba v Ukrajino,« je pozvala evropske voditelje. Obenem je tudi spomnila, da mora Evropa prevzeti odgovornost za lastno varnost, ne glede na to, kar se trenutno dogaja v ZDA.

Spomnimo, ameriški senat je nedavno sprejel zakon o tuji pomoči, vključno s 60 milijardami dolarjev za Ukrajino. Vendar so republikanci v kongresu zavrnili odobritev dodatnih sredstev in zasedanje prekinili zaradi napovedanih počitnic do konca februarja.

Odločitev Danske, da pošlje topništvo v Ukrajino, je bila v Ukrajini sprejeta z navdušenjem. Na izjavo danskega premierja se je odzval svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve Anton Geraščenko: »Hvala, Danska! So pravi prijatelji.«