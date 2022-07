Daniel po dva meseca sploh ni videl človeka, zdaj se mu je življenje spremenilo

Iz Srbije prihaja nenavadna zgodba. Danijel Biorc (22) je živel sam na podeželju že od 15. leta. Rodil se je v Novem Pazarju, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Bil je odličnjak in starši so želeli, da bi šel na fakulteto, a on je imel drugačne načrte. Ostal je na Goliji, kjer redi ovce in se ukvarja z govedorejo.

Pred nekaj meseci je o svojem življenju spregovoril za Kurir. Takrat je dejal, da mora do najbližjega soseda hoditi več kot pol ure. Včasih človeka ni videl tudi po dva meseca, še posebej pozimi.

Danijel in Kristina pričakujeta otroka. FOTO: RTS, zaslonski posnetek

Pričakujeta tudi otroka

Prispevek o Danijelu je zasledila tudi 19-letna. Živela je pri starših v Sarajevu, ko je po televiziji videla oddajo o slavnem Danielu, ki že leta živi sam na Goliji. Fant ji je bil všeč, čeprav pravi, da niti ne ve, kaj jo je tako pritegnilo. »To, da misli resno, da si želi družino, se mi zdi,« je povedala za RTS. Dopisovala sta si, nato pa se je odločila, da se bo odzvala na njegovo povabilo. »Staršem nisem povedala, z avtobusom sem se odpeljala ob 9. uri zjutraj in se ves čas spraševala, ali me bo res čakal.«

Tudi Danijel se je spraševal, ali bo res prišla. Ob njunem snidenju mu je bilo malce nerodno, v mestu je ni hotel poljubiti, ker to v tamkajšnjem okolju ni ravno običajno. Na njegovem domu sta se nato le sprostila in zaljubila. Kristina ga je predstavila staršem, ki so jima dali svoj blagoslov, zdaj pa pričakujeta tudi otroka.

Hiša na Goliji ima le sončne panele, prek katerih polni baterijo telefona. Šele jeseni so mu dostavili agregat, tako da je televizija v njegovi hiši prvič zasvetila šele na predvečer božiča. Kristino malce skrbi nosečnost v tako oddaljenem kraju, saj je do zdravnika precej daleč, povezave in ceste so slabe. Dekle se čudi, kako je sploh mogoče, da osnovne zadeve niso urejene. A pristojni so jima zdaj obljubili, da bosta v roku pol leta dobila tudi elektriko.