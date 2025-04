V Vatikanu nujen sestanek kardinalov, kmalu pomembna odločitev o premestitvi papeževega trupla

V Vatikanu se bo po smrti papeža Frančiška danes ob 9. uri sestala kongregacija kardinalov, ki bo tudi sprejela odločitev glede datuma papeževega pogreba. Ta je praviloma štiri do šest dni po smrti. Na tem srečanju naj bi se odločili, kdaj bodo papeževo telo pred pokopom prenesli v baziliko svetega Petra, da se bo javnost lahko poklonila pokojnemu papežu. Vatikan je pred tem že sporočil, da bi se lahko prenos papeževega trupla zgodil že v sredo zjutraj.

Smrt papeža sproži devetdnevno uradno obdobje žalovanja, imenovano Novendiales, pogreb in pogreb pa običajno potekata med četrtim in šestim dnem po njegovi smrti.

Po smrti papeža Katoliška cerkev ostane brez vodstva, tekoče posle pa prevzame zbor kardinalov, ki ureja pripravo žalnih slovesnosti in papeževega pogreba ter organizacijo volitev novega papeža.

V ponedeljek zvečer je bila na Trgu sv. Pavla prva javna molitev za pokojnega 88-letnega papeža Frančiška. Molitev rožnega venca je vodil italijanski kardinal Mauro Gambetti.

V ponedeljek zvečer je potekal tudi obred, na katerem je kardinal komornik Kevin Farrell uradno potrdil papeževo smrt. Prav tako so sporočili, da je papež umrl zaradi možganske kapi, poročilo pa omenja tudi številne papeževe zdravstvene težave, kot so pljučnica, visok krvni tlak in sladkorna bolezen tipa 2.

V Vatikanu sporočili tudi vsebino papeževe oporoke

Frančišek je v njej znova potrdil, da želi biti pokopan v rimski baziliki Marije Snežne, in sicer na preprost način, njegovo zadnje počivališče pa naj nosi le latinski zapis njegovega papeškega imena: Franciscus.

Papeževe posmrtne ostanke so v ponedeljek zvečer položili v krsto v kapeli njegove rezidence v Hiši svete Marte. Predvidoma v sredo naj bi jih prenesli v baziliko sv. Petra, kjer se bodo lahko verniki poslovili od pokojnega papeža.

Priprave na pogreb papeža Frančiška bodo danes obravnavali tudi na seji italijanske vlade pod vodstvom premierke Giorgie Meloni. V prihodnjih dneh v Vatikanu pričakujejo množico vernikov, ki se bodo udeležili pogrebnih slovesnosti.