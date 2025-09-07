LUNIN MRK

Danes ponoči bo na nebu spektakularen pojav

Popolni lunin mrk bo osvetlil nočno nebo.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Nicola Colombo Getty Images
Simbolična slika FOTO: Nicola Colombo Getty Images

Delo UI
07.09.2025 ob 16:25
07.09.2025 ob 16:27
Delo UI
07.09.2025 ob 16:25
07.09.2025 ob 16:27

Na noč med 7. in 8. septembrom bomo lahko opazovali popolni lunin mrk, znan tudi kot »krvava luna«, ko bo Zemljina senca popolnoma prekrila Luno. Ta spektakularni pojav bo viden po vsej Aziji, Evropi, Avstraliji in delih Afrike.

Med mrkom bo Luna zaradi Rayleighovega sipanja svetlobe dobila značilno rdečo barvo, faza popolnega mrka pa bo trajala približno 82 minut. Za tiste, ki mrka ne bodo mogli opazovati v živo, bodo na voljo številni brezplačni prenosi v živo, med drugim na portalu Time and Date (timeanddate.com). Mrk bo najbolje viden iz območij, kjer bo Luna med popolnim mrkom visoko na nebu. Ta mrk bo zadnji popolni lunin mrk pred marcem 2026, ko bo viden v Severni Ameriki, Avstraliji in vzhodni Aziji.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz te teme:

lunin mrk luna krvava luna mrk

