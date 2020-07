Danes peklensko, sobota prinaša novo nevarnost s severa

Padavine bodo zajele vso državo

Vreme v naslednjih dneh. FOTO: Arso

Danes bo po napovedih vremenoslovcev verjetno najbolj vroči dan tega poletja doslej, a ker bo zrak suh, bo vročina dokaj znosna. Že kmalu pa prihaja sprememba, ki bo prinesla ohladitev.Danes bo pretežno jasno, ponekod bo pihal šibak veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija, najvišje naj bi se živo srebro povzpelo v Beli krajini.Tudi ponoči bo še precej jasno. Sobotne jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj, po sončnem dopoldnevu se bo sredi dneva od severa postopno poslabšalo, napovedane so nevihte in ohladitev. Jutri bo po sončnem dopoldnevu sredi dneva oblačnost od severa naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj. Zgodaj popoldne bodo na severu nastale prve plohe in nevihte, do večera pa bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi napovedanih nevšečnosti za popoldanske ure prižgala oranžni, drugi najvišji alarm za vso državo.Do nedelje zjutraj se bo razjasnilo, po kotlinah bo nastalo nekaj megle. Nedelja in ponedeljek bosta večinoma sončna in hladnejša. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Od ponedeljka do sobote bo prevladovalo sončno vreme. Vročine ne bo, v notranjosti Slovenije bodo najvišje dnevne temperature do 27 stopinj.