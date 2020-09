Danes je dan D, Zemlji se bliža asteroid

Leto 2020 nam je res postreglo z zanimivimi dogodki in eden izmed njih se bo zgodil danes okoli 13.00. Znanstveniki opozarjajo, da bo mimo nas letel ogromen asteroid z imenom 2020 SW, ki pa je na srečo tako majhen, da nam ne more škoditi. Se bo pa zaradi zemeljske gravitacije spremenila njegova smer potovanja.



Znano je, da bo okoli enih popoldne po asteroid letel mimo Zemlje, kar pomeni, da bo oddaljen okoli 27 tisoč kilometrov od našega zelenega planeta. To je bližje kot pa se nahajajo televizijski in meteorološki sateliti, ki so od Zemlje oddaljeni okoli 35 tisoč kilometrov, poroča 24sata.



Asteroid bo postal vse svetlejši, ko se nam bo približeval, ampak z golim očesom ga ne bo moč videti. Za to boste potrebovali teleskope in znanstveniki so že pripravljeni na opazovanje. Naslednji takšen pojav bo mogoč videti šele leta 2029.