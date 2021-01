Danes oči uprte v ZDA: Biden bo povozil Trumpove odločitve

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters



Joe Biden bo po inavguraciji podpisal 17 izvršnih ukazov, s čimer se želi umakniti od politike dosedanjega predsednika Trumpa. FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Novoizvoljeni ameriški predsednik, ki bo danes prisegel na položaj 46. predsednika ZDA, je v torek iz Delawara prispel v Washington in se zvečer udeležil spominske slovesnosti, na kateri se je poklonil več kot 400.000 ameriškim žrtvam pandemije covida 19.Na Bidnovi inavguraciji tako kotdanes tudi ne bo navdušene množice ali protestnikov. National Mall bo sameval, okrašen z 200.000 zastavami in 25.000 pripadniki nacionalne garde, ki tokrat ne bodo pazili toliko na grožnje iz tujine kot na Američane, ki podpirajo Trumpa.Zaradi pandemije bodo inavguracijske slovesnosti okrnjene, potekala pa bo virtualna parada po Ameriki s prikazi slovesnosti po različnih delih ZDA. Po slovesni prisegi in glasbenih nastopih na zahodnem stopnišču kongresne palače bo Biden med drugim obiskal državno pokopališče Arlington in položil venec pred grobnico neznanemu vojaku. Na koncu bo potekala še slovesna parada pred Belo hišo in praznovanje z udeležboin drugih, večinoma virtualno.V inavguracijskem govoru Biden danes ne bo mogel povsem mimo zamajanih temeljev države in naj bi po napovedih govoril predvsem o potrebi po poenotenju države.Kaj namerava Biden?• Biden bo med drugim podpisal odlok, s katerimi se bodo ZDA v roku enega meseca vrnile v pariški podnebni sporazum, iz katerega je Trump enostransko izstopil. Sporazum omejuje dvig globalne podnebne temperature na občutno pod dve stopinji Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko raven.• Novi predsednik bo preklical tudi dovoljenje, ki ga je Trump izdal za gradnjo spornega naftovoda Keystone XL med ZDA in Kanado.• Razveljavil bo sporno prepoved vstopa v državo državljanom nekaterih večinsko muslimanskih držav, ki jo je Trump uvedel samo nekaj dni po prevzemu položaja v januarju 2017.• Biden bo po napovedih ustavil tudi gradnjo zidu na meji z Mehiko oziroma financiranje gradnje s sredstvi iz proračuna Pentagona. Slednje je bilo v preteklih letih predmet političnih in sodnih bojev.• V kongres namerava poslati tudi zakon, ki bi preoblikoval priseljensko politiko, s tem pa omogočil na milijone neregistriranim migrantom v državi pot do državljanstva.• Bidnova administracija namerava nameniti dodatna sredstva za nadzor na mejah ter za pomoč Salvadorju, Gvatemali in Hondurasu, državam, od koder v ZDA v zadnjem času prihaja največ migrantov.• Eden od izvršnih ukazov bo obravnaval rasno enakost na zvezni ravni, s čimer želijo izkoreniniti sistemski rasizem. Želi pa preprečiti in se boriti tudi proti diskriminaciji na podlagi spolne identitete in spolne usmerjenosti.• Uvedel bo tudi obvezno nošenje zaščitnih mask in vzdrževanje socialne distance v zveznih poslopjih, obenem pa bo Američane pozval, naj prihodnjih 100 dni uporabljajo maske. V ZDA številni, predvsem Trumpovi privrženci, kljub hitremu širjenju novega koronavirusa namreč še vedno zavračajo nošenje mask.• Obenem bo Biden ZDA vrnil v Svetovno zdravstveno organizacijo, iz katere so ZDA pod Trumpom izstopile, češ da je bila ob izbruhu krize s koronavirusom preveč naklonjena Kitajski in ni ustrezno ukrepala. Še ta teden naj bi na srečanje izvršilnega odbora organizacije v imenu ZDA odpotoval vodilni ameriški epidemiolog• Biden bo podpisal tudi izvršni ukaz za centralizacijo zveznega odzivanja na covid 19. Gre za ukaz za usklajevanje distribucije zaščitne opreme, cepiv in testov med zveznimi državami.• Zamrznil bo odločbe o evikciji za milijone ljudi, ki med pandemijo ne morejo poravnati svojih dolgov. Podaljšal naj bi tudi moratorij na plačevanje zveznih študentskih posojil.Biden bo popravil najhujšo škodo Trumpove administracije in državi omogočil, da napreduje: vsaj tako so še zapisali njegovi pomočniki. Z izvršnimi ukazi se sicer predsednik ZDA izogne potrebi po potrditvi v kongresu.