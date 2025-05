Dan zmage: poglejte, kdo se je prišel poklonit Putinu v Moskvo (FOTO in VIDEO)

Na Rdečem trgu v Moskvi danes poteka vojaška parada ob 80. obletnici zmage nad nacizmom in konca druge svetovne vojne v Evropi. Četrte parade od začetka ruske agresije na Ukrajino se udeležuje približno dvajset tujih državnikov, med gosti ruskega predsednika Vladimirja Putina je tudi kitajski voditelj Xi Jinping.

Na Rdečem trgu je trenutno na tribunah za parado ob 80. obletnici ruskega dneva zmage prisotnih sedemindvajset tujih voditeljev.

Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravlja udeležence vojaške parade ob dnevu zmage. FOTO: Gavriil Grigorov Via Reuters

Rusija je pred parado sporočila, da se bo dogodka udeležilo 27 svetovnih voditeljev. Kot edini voditelj katere od članic EU in Nata se slovesnosti v ruski prestolnici udeležuje slovaški premier Robert Fico. V Moskvi sta tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić in predsednik Republike Srbske Milorad Dodik.

Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravlja slovaškega premierja Roberta Fica pred vojaško parado ob dnevu zmage. FOTO: Alexei Nikolsky Via Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravlja srbskega predsednika Aleksandra Vučića. FOTO: Alexei Nikolsky Via Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravlja voditelja bosanskih Srbov Milorada Dodika. FOTO: Alexei Nikolsky Via Reuters

Na družbenem omrežju X so na DD Geopolitics zapisali: »Kljub večkratnim prizadevanjem EU za ustavitev njihovih letov sta predsednik slovaške vlade Robert Fico in predsednik Srbije Aleksandar Vučić skupaj v Moskvi.«

Začasni predsednik Burkine Faso Ibrahim Traoré je v Moskvo prispel s spremstvom. Rusija je poslala zasebno letalo, da bi ga prepeljala iz Burkine Faso, v zraku pa so bila tudi lovska letala! Potem pa se je Traoré rokoval tudi z Miloradom Dodikom.

Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravlja vojaškega voditelja Burkine Faso Ibrahima Traoréja. FOTO: Alexei Nikolsky Via Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravlja palestinskega predsednika Mahmuda Abasa pred vojaško parado ob dnevu zmage. FOTO: Alexei Nikolsky Via Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravlja načelnika vojske Mjanmara, višjega generala Min Aung Hlainga. FOTO: Alexei Nikolsky Via Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravlja armenskega premierja Nikola Pašinjana. FOTO: Alexei Nikolsky Via Reuters

Visoko odlikovani častniki iz Severne Koreje

Putin je na paradi pozdravil tudi predstavnike severnokorejske vojske. »Vse najboljše vam in vsem vašim vojakom,« je po navedbah ruske tiskovne agencije Tass dejal Putin več visoko odlikovanim častnikom iz Severne Koreje, ki je med ofenzivo v Ukrajini postala ena glavnih zaveznic Rusije. Po večmesečnih ugibanjih je Pjongjang konec aprila potrdil, da je v Rusijo napotil vojake, ki naj bi ruski vojski pomagali pri ponovnem zavzetju obmejne regije Kursk.

Ruski predsednik Vladimir Putin pozdravlja generale severnokorejske vojske. FOTO: Gavriil Grigorov Via Reuters

Vojaška parada poteka ob še strožjih varnostnih ukrepih kot običajno. Središče Moskve je popolnoma zaprto za avtomobilski promet, omejili pa so tudi številne vhode in izhode iz Moskve. Zaprte so tudi nekatere postaje podzemne železnice.

Na paradi, na kateri Rusija tradicionalno predstavlja svojo vojaško moč, sodeluje več tisoč vojakov. Ruska vojska je med drugim pokazala tanke, oklepne transporterje in izvidniška vozila, havbice, sisteme zračne obrambe S-400 in medcelinske balistične rakete jars.