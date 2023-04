Dan v Istanbulu se je spremenil v noč, prihaja apokalipsa?

Video, ki je zakrožil po družbenih medijih, je prestrašil stotisoče ljudi. Prebivalci Istanbula pa so pojav doživeli in pri tem jim ni bilo nič kaj prijetno pri srcu. Sredi dneva je turško mesto namreč zajel mrak. Tema je zamenjala svetolobo zaradi zastrašujočega črnega oblaka, ki je zajel nebo nad mestom.

»Konec je blizu«

Kot so sporočili iz turškega meteorološkega zavoda, se je nad Istanbulom formiral oblak širine 7 kilometrov. Sonce je za 5 minut izginilo in nastala je tema. Nekateri so se zbali apokalipse. Medtem ko je oblak vztrajal na nebu, je začelo še močno deževati, kar je še dodatno pognalo strah v kosti turškemu prebivalstvu. »Konec je blizu,« je pojav komentiral eden izmed prebivalcev, številni pa so se spraševali, kaj za vraga se dogaja.

Znanstvena razlaga

Kot so pojasnili na strani TechnoPixel, ki se ukvarja s podobnimi meteorološkimi pojavi, gre za temen kumulonimbus. To so nevihtni oblaki, pogosto temni, nekaj sto metrov nad tlemi. Proizvajajo točo, grmenje in strele in močno deževje. Velikokrat so temni, saj prepuščaj zelo malo svetolobe ali skoraj nič.

Pojav si oglejte na spodnjih videih.

