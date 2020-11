Dan samskih ali kako so Kitajci zapravili milijarde (VIDEO)

11. november je zadnja leta znan kot dan samskih. Ali bolje: dan spletne nakupovalne mrzlice na Kitajskem.Za svetovni dan nakupov prek spleta so ga poimenovali leta 2009 na pobudo kitajskega spletnega giganta Alibaba kot nasprotje prazniku zaljubljenih, valentinovemu. Šlo naj bi za priložnost, ko se lahko posamezniki pocrkljajo s čim novim.Dan samskih vsako leto dobiva nove, neverjetne razsežnosti. V začetku je sodelovalo le 27 spletnih ponudnikov, lani pa že 200.000. Še lani je trajal 24 ur, letos pa že 11 dni. Postal je velik potrošniški praznik na Kitajskem, ki ga vsako leto ga pospremijo tudi nastopi nekaterih velikih zvezdnikov. Lani je blestela, letos pa, množica ljudi pa skupaj v živo spremlja rastoče številke prodaje.Te so lani znašale 38 milijard dolarjev, kar je dvakrat več kot ob črnem petku ali cyber ponedeljku. Kar milijardo so zapravili v samo 68 sekundah dogodka.Četudi je tudi Kitajsko močno udarila koronakriza, pa se to očitno v potrošništvu ne kaže: skupaj so zapravili kar 74 milijard dolarjev.