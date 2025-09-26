Damjan 40 minut brez zavesti ležal v savni, odpovedali so mu ledvice in jetra

33-letni Hrvat Damjan Muškatelo je doživel toplotni udar med obiskom javne savne. Omamil ga je vroč zrak in zgrudil se je ob peči. Kar 40 minut je bil nezavesten pri približno 90 stopinjah Celzija, piše HRT.

Utrpel je opekline po koži, odpovedali so mu jetra in ledvica. Rešil ga je neznanec, ki je poklical reševalce. Življenje so mu nato rešili zdravniki v KBC Zagreb.

Presaditev jeter je trajala kar 11 ur, v bolnišnici je preživel dva meseca.

»Prvi spomin, ki ga imam, je nekaj dni po transplantaciji. Kot sem razumel, je vsem fascinantno to, da pri takšni temperaturi običajno odpove možganska funkcija zaradi pomanjkanja kisika. Pri meni ni bilo teh težav, utrpela je koža, ki je bila opečena, ter jetra in ledvice, ki so povsem odpovedala,« je za HRT povedal Damjan.

Dva meseca v bolnišnici, mesec in pol v izolaciji

Damjan je mesec in pol preživel v izolaciji na intenzivni negi. Preživel je s pomočjo dialize in transplantacije jeter. Tri mesece po nesrečnem dogodku že hodi in telovadi.

»Ne bom nikogar imenoval, saj je sodelovalo več kot 30 zdravnikov in medicinskega osebja, tudi pri 11-urni operaciji, ki je imela nekaj zapletov. Na vse to gledam kot na nalogo in novo priložnost, da grem naprej,« je poudaril.

Njegova žena Tihana je ganjena: »Neskončno sem hvaležna darovalcu in njegovi družini, zdravnikom in sestram, vsem v Klinični bolnišnici Zagreb, ker je danes lahko z nami,« je povedala za HRT.

Edinstven primer na Rebru

V KBC Zagreb podobnega primera ne pomnijo, jetra so pacientu zagotovili v 72 urah. Brez transplantacije ne bi preživel.