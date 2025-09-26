  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

TOPLOTNI UDAR

Damjan 40 minut brez zavesti ležal v savni, odpovedali so mu ledvice in jetra

33-letni Damjan Muškatelo je med obiskom savne doživel toplotni udar.
Fotografija je simbolična. FOTO: Vidic Leon, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Vidic Leon, Delo
N. Č.
 26. 9. 2025 | 15:17
 26. 9. 2025 | 15:35
2:08
A+A-

33-letni Hrvat Damjan Muškatelo je doživel toplotni udar med obiskom javne savne. Omamil ga je vroč zrak in zgrudil se je ob peči. Kar 40 minut je bil nezavesten pri približno 90 stopinjah Celzija, piše HRT.

Utrpel je opekline po koži, odpovedali so mu jetra in ledvica. Rešil ga je neznanec, ki je poklical reševalce. Življenje so mu nato rešili zdravniki v KBC Zagreb.

Presaditev jeter je trajala kar 11 ur, v bolnišnici je preživel dva meseca.

»Prvi spomin, ki ga imam, je nekaj dni po transplantaciji. Kot sem razumel, je vsem fascinantno to, da pri takšni temperaturi običajno odpove možganska funkcija zaradi pomanjkanja kisika. Pri meni ni bilo teh težav, utrpela je koža, ki je bila opečena, ter jetra in ledvice, ki so povsem odpovedala,« je za HRT povedal Damjan.

Dva meseca v bolnišnici, mesec in pol v izolaciji

Damjan je mesec in pol preživel v izolaciji na intenzivni negi. Preživel je s pomočjo dialize in transplantacije jeter. Tri mesece po nesrečnem dogodku že hodi in telovadi.

»Ne bom nikogar imenoval, saj je sodelovalo več kot 30 zdravnikov in medicinskega osebja, tudi pri 11-urni operaciji, ki je imela nekaj zapletov. Na vse to gledam kot na nalogo in novo priložnost, da grem naprej,« je poudaril.

Njegova žena Tihana je ganjena: »Neskončno sem hvaležna darovalcu in njegovi družini, zdravnikom in sestram, vsem v Klinični bolnišnici Zagreb, ker je danes lahko z nami,« je povedala za HRT.

Edinstven primer na Rebru

V KBC Zagreb podobnega primera ne pomnijo, jetra so pacientu  zagotovili v 72 urah. Brez transplantacije ne bi preživel.

Več iz teme

jetraHrvaškazdravjezdravnikisavna
ZADNJE NOVICE
15:17
Novice  |  Svet
TOPLOTNI UDAR

Damjan 40 minut brez zavesti ležal v savni, odpovedali so mu ledvice in jetra

33-letni Damjan Muškatelo je med obiskom savne doživel toplotni udar.
26. 9. 2025 | 15:17
14:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
14:42
Novice  |  Slovenija
NA ROBU

Slovenska učiteljica iskreno: Včasih sem se tudi zjokala (VIDEO)

Dolgoletna učiteljica na Osnovni šoli Ketteja in Murna, ki je lani prejela nagrado za učiteljico leta, že leta 2020 pa državno nagrado za življenjsko delo, se je s prvim septembrom letos upokojila.
26. 9. 2025 | 14:42
14:35
Bizarno
TERRASTORM

Super reševalno vozilo: vozi lahko po globokem snegu in pol metra globoki vodi

Sposobno je priti do ljudi v najbolj ekstremnih razmerah.
26. 9. 2025 | 14:35
14:18
Novice  |  Slovenija
RESNE RAZMERE

Urgentni center Trbovlje zaradi težav s kadri zapirajo

Center ne more več delovati na zakonsko predpisan način in bo od srede zaprt, če se sodelavci ne bodo vrnili.
26. 9. 2025 | 14:18
13:56
Kronika  |  Na tujem
V NOČI NA PETEK

Grozljivka v Poreču: oborožen moški napadel voznika, ni se dobro končalo (VIDEO)

Policisti so 40-letnika prijeli in zoper njega vodijo postopek.
26. 9. 2025 | 13:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
Promo
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Tako boste pripravili odlično japonsko specialiteto

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Ko ima otrok več dni visoko vročino ...

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč starejšim

Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

27.9. boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 10:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Odštevanje se je začelo. Ste pripravljeni?

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Plemenite kovine

Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Ugodni nakupi: Kje si lahko zagotovite vrhunske izdelke po najnižji ceni

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Več kot 300 evrov letnega prihranka z eno potezo

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Dobra novica: lažja pot do stanovanjskega kredita

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Svet
Energetika

Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
25. 9. 2025 | 11:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki