Dama z metulji se veseli iger

Ne želi umreti zaradi kakšne trapaste bolezni, želim oditi s pompom, sporoča 73-letna paraolimpijska legenda Kimie Bessho, znana kot dama z metulji. Metulji v laseh, oblačila in lopar za namizni tenis s krilatimi lepotci, invalidski voziček, prekrit s pisanimi bitjeci, pa še sijoči in živobarvni nohti: Japonka pojasnjuje, da jo vsa simbolika, povezana z metulji, osrečuje in navdihuje, zato jo bo spremljala tudi na prihajajočih olimpijskih igrah v njeni domovini. Že petič na OI Tokijski spektakel že drugo leto ogroža pandemija, a organizatorji so odločeni, da ga bodo speljali, in pika. Tudi Kimie upa, da bo tako, čeprav se zaveda, da na kocko postavlja svoje zdravje. Še vedno ni prišla na vrsto za cepljenje, treningi, stres in strah pred okužbo pa jo izčrpavajo. »Ne želim umreti zaradi covida-19, to je povsem brezvezno. Če že moram umreti, bi rada, da se to zgodi po zmagi na tekmi. Prijatelji pravijo, da mi bodo krsto okrasili z žogicami za pingpong,« pove Kimie, ki jo je invalidnost doletela okoli 40. leta. Do takrat je bila navdušena športnica z močnimi nogami, a od teh se je morala posloviti, ko so ji odstranili tumor. Rak jo je doletel dve leti po moževi nenadni smrti, po posegu pa je ostala invalidna, prepričana, da je njenega življenja konec. A se je odločila, da se športu, svoji največji ljubezni, ne bo nikoli odpovedala, tako tudi ne samostojnosti. Naučila se je vožnje, sprejela novo življenje in se seznanila s paraolimpijskim športom. In našla nov navdih.



Namizni tenis je začela resno trenirati pri 45 letih, desetletje pozneje pa je prvič zastopala barve svoje države na olimpijskih igrah. Do zdaj se je najprestižnejšega tekmovanja udeležila skupno štirikrat – omajali je nista niti dve prometni nesreči! V prvi si je poškodovala roke, po drugi pa je ležala v bolnišnici kar sedem mesecev. »Toliko hudega sem že preživela, tako da se tudi tokrat ne bom vdala,« pove Kimie, zadovoljna ob novici Mednarodnega olimpijskega komiteja, da bosta Pfizer in BioNTech podarila cepivo proti covidu-19 za udeležence poletnih iger..

