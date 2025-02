Dalmacijo stresel močan potres: »Cela hiša se je tresla! Veliko ljudi je šlo na ulice!«

Dalmacijo je ob 18.43 stresel močan potres z magnitudo 4,8 po Richterjevi lestvici. Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvaške so sporočili, da je bilo žarišče potresa 15 km severovzhodno od Starigrada Paklenice.

Vznemirjeni občani poročajo, da so potres čutili po vsej Dalmaciji in Liki, pa tudi v sosednjih državah Bosni in Hercegovini ter Italiji.

Zelo se je treslo, cela hiša se je tresla. Treslo je približno 10 sekund, večinoma rahlo, z dvema nekoliko močnejema popotresnima sunkoma po sekundo ali dve. Šibkejša intenzivnost, a je trajalo dolgo. Treslo se je 4-5 sekund. Veliko jih je prišlo na ulico.

O gmotni škodi ali poškodovanih zaenkrat ni poročil, a seizmologi opozarjajo, da so možni popotresni sunki. Pristojne službe spremljajo dogajanje, občane pa pozivajo k previdnosti.

Čeprav je Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC) sprva zapisal, da je bila moč potresa 5,3 stopnje po Richterjevi lestvici, je to sčasoma znižal.

Potres čutili tudi pri nas

V torek, 11. 2. 2025, ob 18.43 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 5,0, oddaljen 30 km SV od Zadra.

»Po prvih podatkih so v Sloveniji potres čutili posamezni prebivalci cele države. Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla IV EMS-98,« so zapisali na Uradu za seizmologijo Agencija za okolje.