Da ne bi umrla, bo splavila drugje

Teksašanka Kate Cox je morala v ponedeljek zapustiti svojo zvezno državo, potem ko so ji prepovedali, da bi prekinila nosečnost, kljub temu da je ta lahko zanjo smrtonosna. Da bi preživela, se je odločila, da bo splav opravila v eni od zveznih držav, kjer je dovoljen, je sporočila njena odvetnica.

Mama dveh otrok je noseča 20 tednov, plod pa ima redko genetsko bolezen, zaradi katere bo verjetno umrl še pred rojstvom ali pa bo živel le nekaj dni. Zdravniki so opozorili, da bo, če nosečnosti ne bodo prekinili, lahko nastala huda poškodba maternice, kar bo ogrozilo nosečničino življenje in plodnost. Coxova je tožila državo in sprva ji je uspelo, sodišče v okrožju Travis ji je prisodilo pravico, da opravi splav.

Plod bi v vsakem primeru živel največ nekaj dni.

Toda konservativni pravosodni minister Teksasa Ken Paxton se je pritožil vrhovnemu sodišču, to pa je blokiralo odločitev nižjega sodišča. Paxton je zagrozil tudi, da bo kazensko preganjal zdravnika, ki bo opravil splav.

Odvetnica nosečnice Molly Duane, ki je tudi pravnica pri organizaciji Center za reproduktivne pravice, je sporočila, da se je Coxova zaradi visoke nosečnosti še pred ponedeljkovo razsodbo vrhovnega sodišča odločila, da bo splav opravila v drugi zvezni državi, kjer je dovoljen.

Teksas ima enega najstrožjih zakonov o prepovedi splava v ZDA. Začel je veljati, potem ko je konservativna večina ameriškega vrhovnega sodišča junija lani odpravila pravico do splava na celotnem ozemlju ZDA. Zdravnikom, ki ga opravijo v Teksasu, grozi kazen do 99 let zapora, 100.000 dolarjev denarne kazni in odvzem zdravniške licence. Zakon ne pozna izjem v primeru posilstva ali incesta, načeloma pa splav dovoli v primeru ogroženosti življenja nosečnice.