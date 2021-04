Da bi se izognil karanteni, je šel čez mejo s smučmi

V domovino se je želel vrniti le za kratek čas, samo toliko, da uredi dokumente, zato se mu je zdela zamisel o desetdnevni karanteni ob prihodu na Norveško skrajno absurdna. In če mu je ne bi zagodlo vreme, bi se mu verjetno uspelo celo izogniti strogim ukrepom. Pa vrtoglavi globi in seveda strahu, ki ga je doživljal med snežnim metežem. Norvežan, ki dela na Švedskem, je namreč sklenil mejo prečkati kar v gorah, in to s tekaškimi smučmi! Do meje pri jezeru Essandsjøse se je odpeljal z avtomobilom, tam pa se je preobrazil v smučarja in se podal v pravo avanturo. Štirideset kilometrov bi moral premagati brez večjih težav, je računal, in sprva mu je zares dobro kazalo; a kaj ko ga je na poti presenetilo tako slabo vreme, da se je prestrašil, da je konec z njim. K sreči so ga iz stiske rešili lokalni rejci severnih jelenov, ki so ga premraženega oskrbeli in poklicali reševalce.



Ti so kmalu spoznali, da se je petdesetletnik želel izogniti karanteni, v katero bi ob prihodu v domovino moral obvezno, saj ni bil niti cepljen niti ni še prebolel covida-19, in obvestili policijo. Ta ga je oglobila zaradi tveganja širjenja okužb in kršenja protikoronskih ukrepov in okrcala zaradi tveganja lastnega življenja. Karantena pa ga je vendarle doletela, zdaj jo preživlja v norveškem hotelu, smučarski podvig pa ga bo povrhu olajšal za nekaj tisočakov.

