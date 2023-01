Dubaj: da bi privabili turiste, so znižali cene

Dubaj je tudi med Slovenci priljubljena turistična destinacija. Obiskovalci se navdušujejo nad 828 metrov visoko stolpnico Burdž Khalifa, umetnimi otoki različnih oblik ter ogromnim akvarijem in podvodnim živalskim vrtom. Ena redkih reči, ki v Dubaju ne navdušujejo, so visoke cene. Če se z nekaj iznajdljivosti še morda najde do denarnice prijazna nastanitev, pa so cene alkoholnih pijač zasoljene prav povsod. Oziroma so bile.

Še pred dobrim tednom je bilo treba za pivo odšteti slabih 16 evrov, za kozarec vina pa od 20 naprej.

S tem želijo privabiti predvsem zabave željne zahodnjake.

Da bi pomagali turizmu ter v mesto privabili več turistov z zahoda, so oblasti z novim letom namreč ukinile vrtoglavi 30-odstotni davek, ki so ga morali plačevati gostinski obrati, ki so ponujali alkohol. Še pred dobrim tednom je bilo treba denimo za pivo odšteti slabih 16 evrov, za kozarec vina pa od 20 naprej. Mnogi turisti in domačini, ki niso muslimanske vere, so pijačo zato kupovali v sosednjih državah, kjer so bile cene nekoliko nižje. Oblasti so odločile, da bodo omenjeni davek ukinile najprej za eno leto, če bodo s tem res privabili več turistov, pa ga nameravajo podaljšati. Slednje se bo najverjetneje tudi res zgodilo, saj turistične agencije v več evropskih državah že opažajo močno povečano zanimanje za aranžmaje v Dubaju, še posebno za t. i. all inclusive.

Ker so se znižale cene alkohola, so nižje tudi cene aranžmajev, ki ga vključujejo. V eni od britanskih turističnih agencij so denimo v zadnjem času opazili kar 67 odstotkov večje povpraševanje po počitnicah v Dubaju, česar se bodo zagotovo razveselili tudi hotelirji in mestne oblasti. Najboljši čas za obisk sta sicer april in september, ko so temperature prijetne, a ne previsoke. Med majem in avgustom lahko postane zelo vroče, prav julija so denimo pred leti namerili rekordno temperaturo 49 stopinj Celzija, zato je takrat tudi manj turistov in so cene nižje.