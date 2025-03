Cybertruck v ZDA z odliko

Pri ameriški nacionalni upravi za varnost v cestnem prometu (NHTSA) so potrdili, da je Teslin cybertruck povsem skladen s sodobnimi varnostnimi standardi, zato so mu dali vseh pet zvezdic. Ko je prišel na ceste, so mnogi dvomili, da je njegova varnost brezhibna. Nekateri so celo trdili, da je zaradi svoje togosti kot »krsta na kolesih«, z robustnim oklepom naj bi bil nevaren za druge udeležence v prometu. Vendar so varnostni testi potrdili, da je precej varen, sploh pri čelnem in bočnem trku.

NHTSA je konec lanskega leta poslala cybertruck skozi obsežno paleto testov (čelno trčenje, bočna zaščita, zaščita pred prevračanjem) in zdaj sporočila, da jih je na splošno opravil z odliko. Med testiranjem so razbili več vozil in cybertruck je pri skoraj vsakem testu dosegel pet zvezdic. Štiri zvezdice je prejel le za odpornost proti prevračanju in na področju varnosti za potnike (ne voznika) pri čelnem trčenju pri hitrosti 56 km/h.

Toda pozor – ameriški način meritve je manj strog kot evropski Euro NCAP, saj v ZDA ne merijo vpliva na varnost drugih udeležencev v prometu. Prav zato bo pri evropskem merjenju težko dobil zelo visoko oceno ob trku s pešci ali kolesarji, saj ima visoke odbijače in ostre robove jeklenih plošč.